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İBB davası 59’uncu gününde... Murat Ongun: Gazetecilere talimat vermedim

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#İBB#Murat Ongun#Ekrem İmamoğlu
İBB davası 59’uncu gününde... Murat Ongun: Gazetecilere talimat vermedim
Elif ALTIN
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 01, 2026 07:00

İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik ‘yolsuzluk’ iddialarına ilişkin 59’u tutuklu 414 kişi hakkındaki  davaya 59’uncu gününde devam edildi.

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Medya A.Ş.’nin Yönetim Kurulu Başkanı ve Ekrem İmamoğlu’nun basın danışmanı tutuklu sanık Murat Ongun savunmasında bazı gazetecilere talimat verdiği iddialarıyla ilgili şunları ifade etti: “Bilseler benim meslek büyüğüm olan Soner Yalçın’a, Ruşen Çakır’a, Şaban Sevinç’e, Yavuz Oğhan’a talimat veremeyeceğimi öğrenirlerdi. Ancak onların benim kulağımı çekme, bana fırça atma, bana talimat verme hakları olduğunu da bilirlerdi. Hele ki onlara para karşılığı haber yaptırmayı teklif etsem önce sinkaflı bir küfrederler, ardından beni yanlarından defederler.

ÖYLE BİR MALVARLIĞIM YOK

Ekrem İmamoğlu aleyhine haberler yaparlardı. Haklı da olurlardı. İddianamedeki gibi bir malvarlığım yok. Bu sözde suç örgütünün yöneticisi isem bu zenginleşmeden kendimi neden vareste tutayım? Ben örgüt avanağı mıyım? Avanak adamı örgüt yöneticisi mi yapmışlar? Nerede bu para. Reklam İstanbul’un finansörü olmakla suçlanıyorum. Alper Aydın (tutuksuz sanık) 2024 yılı sonuna Rıdvan Dilmen ile ortaklığını gizlediğini söylüyor. Alper tutuklanmış, Rıdvan Dilmen’i kimse ifadeye çağırmamış.”

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İMAMOĞLU SAVUNMASINI SONDA İSTEDİ

- DURUŞMANIN başlamasıyla söz alan Ekrem İmamoğlu, “En son ifade verme talebimi size iletmiştim, aynı şeyin devam etmesini istiyorum. En son savunma yapmak istiyorum” dedi. Mahkeme Başkanı da “Bizim için bir mahsuru yok en son siz savunma yaparsınız, size bu hakkı tanırız” dedi.

 

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#İBB#Murat Ongun#Ekrem İmamoğlu

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