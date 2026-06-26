İBB Davası 57’nci gününde depremli savunma

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45 MİLYARLIK DEPREM BÜTÇESİ

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da arasında bulunduğu 59'u tutuklu 414 kişi hakkında açılan davaya İstanbul 40'ıncı Ağır Ceza Mahkemesince, Silivri'de devam edildi. İBB Genel Sekreter Yardımcısı tutuklu sanık Gürkan Akgün savunmasında, 15 aydır tutuklu olduğunu belirterek, "Mesleğimde 20'nci yılı geride bıraktım, içerisinde bulunduğum hiçbir şehir planlama çalışması içerisinde kendime mal, mülk, parsel, arazi, servet edinme derdine düşmedim. Yalnızca kamu yararını gözettim" dedi.

Son 6 yılda, İstanbul'da yapılan imar uygulamaları ile rekor seviyede 969 bin metrekarelik bir alanı İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne, yani kamu mülkiyetine kazandırdık. Ancak maalesef bugün hiçbir somut delile dayanmayacak biçimde kamu zararı iddialarıyla tutuklu bulunuyoruz. Venezuela'da çok büyük bir deprem olmuş, acılarını paylaşıyorum. İstanbul'da çok büyük bir deprem bekleniyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin şehircilik ve kentsel dönüşüm alanlarından sorumlu Genel Sekreter Yardımcılığı'nı üstlenen bir kişi olarak çalışma arkadaşlarımla beraber bu hususta türlü projelerin altına imza attık. 45 milyar liralık bir bütçeyi İstanbul'u depreme dayanıklı hale getirmek için kullandık. O yüzden buradan bir yolsuzluk çıkmaz."

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Akgün'ün savunmasını bitirmesinin ardından duruşma, avukatlarının savunmasının alınmasına devam edilmek üzere 29 Haziran Pazartesi gününe ertelendi. Öte yandan ilk duruşmadan bu yana aralarında İBB Özel Kalem Müdürü Kadriye Kasapoğlu'nun da olduğu 51 sanık tahliye oldu.