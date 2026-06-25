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İBB davası 56’ncı gününde... Emekli maaşları serbest

Güncelleme Tarihi:

#İbb#DAVA#Kağan Sürmegöz
İBB davası 56’ncı gününde... Emekli maaşları serbest
Elif ALTIN
Oluşturulma Tarihi: Haziran 25, 2026 07:00

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik ‘yolsuzluk’ iddialarına ilişkin davanın 56’ncı gününde İBB Emlak Yönetimi Dairesi Başkanı Kağan Sürmegöz savunma yaptı.

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Sürmegöz şunları söyledi: “En ağır iddialardan biri de rüşvet ve buna bağlı olarak suç gelirlerinin aklanması isnatıdır. Bunda da herhangi bir delil yok, bilgi yok. Yapılan finansal araştırmalarda olağan dışı bir malvarlığı artışı, gelir yok.” Mahkeme, sanıkların malvarlıkları ve emekli maaşları üzerindeki tedbirlerin kaldırılmasına yönelik taleplerini inceleyerek emekli maaşları üzerindeki tedbirleri kaldırdı.

TAŞINMAZ TEDBİRLERİ

Mahkeme ayrıca Fatoş Pınar Türker’in belirttiği taşınmazlar üzerindeki tedbirlerin, Ertan Yıldız’ın 2019 yılı ve önceki yıllara ait şahsi malvarlıklarındaki tedbirlerin, Furkan Remzi Ceylan’ın ortağı olduğu İSTCON şirketine uygulanan denetim kayyumluğu tedbirinin, Hayri Günay Nuhoğlu’na ait Nuhoğlu İnşaat San. ve Tic. A.Ş.’ye denetim kayyumluğu tedbirinin, Adem Soytekin’in taşınmazlarındaki tedbirin kaldırılmasına hükmetti. Ayrıca sanıklar Bilal Önver, Turan Aydoğan, Ahmet Talha Bilgin, Begüm Çelikdelen, Mehmet Çakılcıoğlu, Naim Erol Özgüner, Adem Tuncay, Muzaffer Beyaz hakkındaki adli kontrol ile Sarp Yalçınkaya hakkındaki yurtdışı çıkış yasağını kaldırdı. 

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#İbb#DAVA#Kağan Sürmegöz

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