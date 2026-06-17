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İBB davası 51’inci gününde İPA savunması

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#Yolsuzluk Davası#İBB#Ekrem İmamoğlu
İBB davası 51’inci gününde İPA savunması
Elif ALTIN
Oluşturulma Tarihi: Haziran 17, 2026 07:00

İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik ‘yolsuzluk’ iddialarına ilişkin İstanbul 40’ıncı Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da arasında bulunduğu bazı tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile avukatları katıldı.

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Savunma yapan İstanbul Planlama Ajansı (İPA)Başkanı tutuklu sanık Buğra Gökçe, göreve gelindiğinde İstanbul’da neredeyse tüm sahillerin ticari işletmeler tarafından işgal edildiğini söyleyerek, “Bizlere kamusal mekânları işgal edenler silah çekti, bu ekip geri çekilmedi” dedi. Gökçe soruşturma aşamasında kendisine rüşvet iddialarının yöneltildiğini ve bu suçtan tutuklandığını ifade etti: “8 ay sonra iddianame çıkınca bir baktım rüşvet suçu yok. Kanıt ve iddia bulunamayınca ihaleye fesat suçunu koydular. ” 

 

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#Yolsuzluk Davası#İBB#Ekrem İmamoğlu

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