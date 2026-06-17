İBB davası 51’inci gününde İPA savunması

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Savunma yapan İstanbul Planlama Ajansı (İPA)Başkanı tutuklu sanık Buğra Gökçe, göreve gelindiğinde İstanbul’da neredeyse tüm sahillerin ticari işletmeler tarafından işgal edildiğini söyleyerek, “Bizlere kamusal mekânları işgal edenler silah çekti, bu ekip geri çekilmedi” dedi. Gökçe soruşturma aşamasında kendisine rüşvet iddialarının yöneltildiğini ve bu suçtan tutuklandığını ifade etti: “8 ay sonra iddianame çıkınca bir baktım rüşvet suçu yok. Kanıt ve iddia bulunamayınca ihaleye fesat suçunu koydular. ”