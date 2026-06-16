×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARSON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

İBB davası 50’nci gününde... İmamoğlu’ndan İçişleri Bakanı’na teşekkür

Güncelleme Tarihi:

#İbb#DAVA#İmamoğlu
İBB davası 50’nci gününde... İmamoğlu’ndan İçişleri Bakanı’na teşekkür
Elif ALTIN
Oluşturulma Tarihi: Haziran 16, 2026 07:00

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik ‘yolsuzluk’ iddialarına ilişkin İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da bulunduğu 414 sanıklı davaya 50’nci gününde devam edildi.

Haberin Devamı

İstanbul 40’ıncı Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada söz alan İmamoğlu, aylık tutukluluk incelemesinin perşembe günü yapılacağını hatırlatarak, “100 günü geçen bir süreç yaşıyoruz. Savunmasını yapmış arkadaşlarımız var. Bunların da bir fırsat elde etmesini bu hafta önemsiyorum” dedi.

İmamoğlu, “Bu salonda hepimiz Pınar Türker Hanım’ın ifadeleriyle de tüylerimiz ürpererek dinlediğimiz olayları yaşadık, ülke olarak.

TÜRKER HASSASİYETİ

İstanbul Emniyeti’nin aksi açıklamasına rağmen AK Parti Grup Başkanvekili’nin duyarlı ifadesini önemsiyorum, Abdülhamit Gül’ün. Buna karşılık İçişleri Bakanlığı’nın da hassas bir şekilde bu süreci ele almasını yine önemsiyorum. Açıkçası teşekkür de ediyorum İçişleri Bakanlığı’nın bu tutumuna. Aynı hassasiyeti Adalet Bakanlığı’ndan da beklediğimizi ifade edeyim” diye konuştu. İBB Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı tutuklu sanık Taner Çetin savunmasında, gözaltına alındıktan sonra 22 Mayıs’ta savcılığa sevk edildiğini ve psikolojik şiddet gördüğünü belirterek şunları söyledi: “Elinde bir tesbih ile koltuğu arkaya kadar yatırmış bir savcı... ‘Gel bakalım Taner’ dedi... ‘Sen, 63, 64 yaşına gelmişsin, buradan çıkamazsın. Gel etkin pişmanlıktan faydalan, ben de yardımcı olayım’ dedi.” İmamoğlu da “İlgili mercii Adalet Bakanlığıdır, HSK’dır. Bu kişinin tespit edilmesini istiyorum ve kınıyorum” diye konuştu.

Haberlerimizi Google’da Takip Edin
En güncel haberlere ve son dakika gelişmelerine Google üzerinden anında ulaşmak için bizi favorilerinize ekleyin.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
Haberle ilgili daha fazlası:
#İbb#DAVA#İmamoğlu

BAKMADAN GEÇME!