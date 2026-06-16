İBB davası 50’nci gününde... İmamoğlu’ndan İçişleri Bakanı’na teşekkür

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İstanbul 40’ıncı Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada söz alan İmamoğlu, aylık tutukluluk incelemesinin perşembe günü yapılacağını hatırlatarak, “100 günü geçen bir süreç yaşıyoruz. Savunmasını yapmış arkadaşlarımız var. Bunların da bir fırsat elde etmesini bu hafta önemsiyorum” dedi.

İmamoğlu, “Bu salonda hepimiz Pınar Türker Hanım’ın ifadeleriyle de tüylerimiz ürpererek dinlediğimiz olayları yaşadık, ülke olarak.



TÜRKER HASSASİYETİ

İstanbul Emniyeti’nin aksi açıklamasına rağmen AK Parti Grup Başkanvekili’nin duyarlı ifadesini önemsiyorum, Abdülhamit Gül’ün. Buna karşılık İçişleri Bakanlığı’nın da hassas bir şekilde bu süreci ele almasını yine önemsiyorum. Açıkçası teşekkür de ediyorum İçişleri Bakanlığı’nın bu tutumuna. Aynı hassasiyeti Adalet Bakanlığı’ndan da beklediğimizi ifade edeyim” diye konuştu. İBB Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı tutuklu sanık Taner Çetin savunmasında, gözaltına alındıktan sonra 22 Mayıs’ta savcılığa sevk edildiğini ve psikolojik şiddet gördüğünü belirterek şunları söyledi: “Elinde bir tesbih ile koltuğu arkaya kadar yatırmış bir savcı... ‘Gel bakalım Taner’ dedi... ‘Sen, 63, 64 yaşına gelmişsin, buradan çıkamazsın. Gel etkin pişmanlıktan faydalan, ben de yardımcı olayım’ dedi.” İmamoğlu da “İlgili mercii Adalet Bakanlığıdır, HSK’dır. Bu kişinin tespit edilmesini istiyorum ve kınıyorum” diye konuştu.