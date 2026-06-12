İBB davası 49’uncu gününde ağlayarak savunma

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İstanbul 40’ıncı Ağır Ceza Mahkemesi’nce, Silivri’de görülen duruşmaya İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu dahil bazı tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile avukatları katıldı.

Medya AŞ Reklam Alanları Müdürü Elif Güven savunmasını yaparken sürekli ağladı. Güven savunmasında şunları söyledi: “Açıklayamayacağım tek bir eylemim, hesabını veremeyeceğim tek bir kuruşum, çürütemeyeceğim tek bir ithamım yoktur. Tutuklandıktan sonra ilk 2.5 ay hücrede kaldım. Asla Ekrem İmamoğlu’nun suç örgütü iddiasına para sağlansın diye ihalelere fesat karıştırmadık, kamu zararı yapmadık. Para dolu çantalar görmedim, duymadım. Kendime de kişisel bir menfaat sağlamadım. Bunlar hem çok ağır hem de çok dayanaksız isnatlar. Bir kadın olarak da çok mağdurum.”

Avukatım, savcının ‘Daha 2.5 yıl biz bu iddianameyi yazmayız. Söyle bildiklerini anlatsın’ dediğini bana iletti. Avukatımla beraber savcının odasına girdim. Savcı bana ‘Sana yardımcı oluruz’ dedi. Burada anlattıklarımın hepsini kendisine de anlattım. Yüzüme karşı açıkça ‘İstediğim gibi konuşmuyor, kalsın içeride’ dedi.”

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İMAMOĞLU: KÖTÜ DURUMDAYIM

Ekrem İmamoğlu ise Elif Güven’e sorularının ardından “Buradaki kadınların gördüğü bu mezalim beni çok etkiliyor. Her şey bir yana iki gündür yaşadığımız travma bir yana… Yani ben kötü durumdayım, siz değilseniz kusura bakmayın, kendinizi sorgulayın”diye konuştu.

İBB Halkla İlişkiler Satın Alma ve İhale Müdürü tutuklu sanık Fatoş Ayık savunmasında, 15 aydır işlemediği suçlar, varlığından haberdar dahi olmadığı sözde bir örgüte üye olma iddiasıyla tutuklu olduğunu belirtti. Ayık, Medya AŞ’nin Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun’dan veya Emrah Bağdatlı’dan talimat almadığını söyledi. Fatoş Ayık da savunmasını tamamlamasının ardından izleyicilerden gelen destek alkışıyla birlikte savunma kürsüsünde gözyaşlarını tutamadı.

İlk duruşmadan bugüne kadar 42 sanık tahliye edilirken, duruşma 15 Haziran Pazartesi günü saat 10.00’da görülmeye devam edecek.