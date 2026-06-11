İBB davası 48’inci gününde… ‘Ongun’la ortak değiliz’

Haberin Devamı

İşinsanı ve reklamcı Mustafa Nihat Sütlaş savunmasında, olmayan örgüte bir para aktarmadığını, İBB ile iki branşta, iki departmanda çalıştığını ifade ederek, özetle şöyle dedi: “Biz sadece İBB’ye değil, işe başladığımız dönemden bu döneme kadar da birçok markaya ve ajansa medya satın alma hizmeti verdik. İddia makamı bana devamlı diyor ki ‘Sen parayı alıyorsun, örgüte veriyorsun?’ O kâr şirketimin hesaplarında. Burada olmayan bir örgüte aktarmadığım parayı anlatmaya çalışıyorum. Bunda bir finansal destek yok, para aktarımı yok. Murat Ongun iddianamede şirketimin ortağı olarak yer alıyor ancak Ongun ortağım değil.”

‘KIZIM KOKUM VAR DİYE TİŞÖRTÜMLE UYUYOR’

Kültür A.Ş. İhale ve Satın Alma eski müdürü tutuklu sanık Halit Burak Atalan da savunmasında şunları kaydetti: “Benim ismim hiçbir ifadede, hiçbir beyanda geçmemektedir. Hiçbir sanık, hiçbir gizli tanık veya etkin pişman ifadesinde benimle ilgili hiçbir suçlamada hatta beyanda dahi bulunmuyor. MASAK araştırma raporunda da aleyhimde hiçbir tespit bulunmuyor. 15 aydır 11 yaşındaki kızımdan uzağım ve onun özlemiyle yaşıyorum. Kızım her gün annesine benim ne zaman geleceğimi soruyormuş. Geceleri, üstünde kokum var diye hapishaneden aldıkları tişörtlerle uyuyor. Halen masumiyetime inanmıyorsanız ev hapsi dahil olmak üzere ne tedbir görürseniz razıyım. Fakat söyleyeceğim her şeyin çok kısa bir özeti var, ben masumum.”

