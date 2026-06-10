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İBB davası 47’nci gününde… Medya savunması

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#Yolsuzluk Davası#İBB Yolsuzluk İddiası#Ekrem İmamoğlu
İBB davası 47’nci gününde… Medya savunması
Elif ALTIN
Oluşturulma Tarihi: Haziran 10, 2026 07:00

İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik ‘yolsuzluk’ iddialarına ilişkin İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da arasında bulunduğu 68’i tutuklu, 7’si firari, 5’i müşteki-sanık 414 kişi hakkında açılan davanın duruşmasına 47’nci gününde devam edildi. Marmara Ceza İnfaz Kurumu’ndaki 1 No’lu duruşma salonundaki duruşmaya İmamoğlu’nun da arasında bulunduğu bazı tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile avukatları katıldı.

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LİYAKATLI TÜRK KADINIYIM

Eski İBB Medya A.Ş. Genel Müdürü Elif İpek Atayman savunmasında “Bazı ihale ve alımlarda usulsüzlükler yaptığım ileri sürülüyor. Bu eylemlerdeki suçları nasıl işlediğime ilişkin hiçbir anlatım yer almamaktadır. Dolandırıcılık ve rüşvet alma suçlarının ne yaparak, hangi davranışlarda bulunarak iştirak ettiğim tamamen belirsizdir. Bir delil de gösterilmemiştir. Hiçbir suç örgütünün üyesi değilim. Böyle bir örgüt olduğunu da duymadım. 17 yaşımdan beri ailem için, ülkem için çalışan liyakatlı bir Türk kadınıyım” dedi.

Tutuklu sanık İBB Medya A.Ş. Genel Müdürü Fatoş Pınar Türker de savunmasında Medya A.Ş.’nin kasasının boşaltıldığı iddialarına ilişkin, “Benim görev yaptığım sürede Medya A.Ş.’nin cirosu ikiye katlandı. Ben Beylikdüzü’nde çalışmadım. Çalışan bir tanıdığım da yoktur. Bir örgütün varlığına da şahit olmadım. Kimsenin bana emir veya talimat vermesi mümkün değildir” dedi. Duruşma bugüne ertelendi.

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İMAMOĞLU JANDARMANIN KENDİSİNİ İTTİĞİNİ İDDİA ETTİ

Ekrem İmamoğlu, nezarethaneye götürüldüğü sırada jandarmanın arkasından kendisini ittiğini iddia etti. İmamoğlu bağırarak, “Komutan, merdivenden düşecektim, beni kim itti az önce? Hakkınızda suç duyurusunda bulunurum” dedi. Jandarma personeli “Burası konuşacak yer değil” yanıtını verince, İmamoğlu da “Burası konuşacak yer.  Beni arkadan ittiler” diye konuştu.

İMAMOĞLU: ÖZÜR DİLİYORUM

Atayman’a savunmasının ardından sorularını yönelten Ekrem İmamoğlu da “Biz, kadın yönetici konusunda çok hassas davrandık ve bir anda 4-5 kat fazlasıyla kadın yönetici atadık. Kadın çalışan konusunda da özenle davrandık. Elif Hanım’a ve onun gibi bazı arkadaşlarımıza yapılan tarifsiz zalimliğin kadına karşı şiddete ve kadına karşı psikolojik bir düşmanlık besleyen bir altyapısı olduğunu düşünüyorum. Bir erkek olarak da özür diliyorum buradaki kadınlardan. Sizin de hakkaniyetle bu süreci sona erdirmenizi burada diliyorum” ifadelerini kullandı.

 

 

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#Yolsuzluk Davası#İBB Yolsuzluk İddiası#Ekrem İmamoğlu

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