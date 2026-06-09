İBB davası 46’ncı gününde... Kapki ailesine maaş istedi

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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da arasında bulunduğu 68’i tutuklu, 7’si firari, 5’i müşteki-sanık olmak üzere toplam 414 kişi hakkında açılan davanın görülmesine dün İstanbul 40’ıncı Ağır Ceza Mahkemesi’nce Silivri’de bulunan Marmara Ceza İnfaz Kurumu’ndaki 1 No’lu duruşma salonunda devam edildi. İmamoğlu’nun da arasında bulunduğu bazı tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile avukatları katıldı.

MALVARLIKLARIMA EL KOYULDU

Duruşmada iş insanı tutuklu sanık Murat Kapki söz alarak, “Varlıklı bir insanım, maddi problemi olmayan bir insanım ama buraya girdiğimden itibaren tüm malvarlıklarıma el koyuldu, şu anda çok zor durumdayız maddi olarak. Banka hesaplarımın açılmasını istiyorum. Ailemin hiç değilse biraz rahatlamasını istiyorum. Şirketimizde kayyum olduğu için şirketten hiçbir maddi kazanç sağlayamıyoruz, aileme bir maaş bağlanmasını istiyorum. Gerçekten çok zor durumdayız” dedi.

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Reklamcı iş insanı Serkan Öztürk de savunmasında, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan Umut Şenol’un kendisi hakkında ‘Cumhuriyet Halk Partili belediyelerden iş aldığını ve alt taşeron olarak şirketin birine verdiğini’ söylediğini belirterek, “Tek bir tanesini ispatlasın, ben hiçbir savunma yapmayacağım bir daha” diye konuştu. İnan Güney’in yakın arkadaşı olduğunu söyleyen Öztürk, “İnan Güney’in başında bulunduğu hiçbir şirketten hiçbir zaman tarafıma bir iş verilmedi, bana pozitif ayrımcılık yapılmadı. Dostlar kendi aralarında, arkadaşlar para pul trafiğine girebilirler, borç isteyebilirler birbirlerinden. Allah korumuş ki istememişiz yani” dedi.