İBB davası 45’inci gününde: Tutukluluğa anlık karar talebi

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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da arasında bulunduğu 68’i tutuklu, 7’si firari, 5’i müşteki-sanık toplam 414 kişi hakkında açılan davanın görülmesine dün devam edildi. İstanbul 40’ıncı Ağır Ceza Mahkemesi’nce Silivri’de bulunan Marmara Ceza İnfaz Kurumu’ndaki 1 No’lu duruşma salonunda görülen duruşmaya İmamoğlu’nun da arasında bulunduğu bazı tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile avukatları katıldı. Usule ilişkin talepleri olduğunu belirterek söz alan İmamoğlu, “1 aylık tutukluluk inceleme kuralı koydunuz ama bunu değiştirmek ve esnetmek sizin uhdenizde. 1 ayı 1 haftaya indirebilirsiniz, anlık bile karar verebilirsiniz” diye konuştu.

JANDARMAYA ‘DOĞUM GÜNÜ’ İNCELEMESİ

Öte yandan İl Jandarma Komutanlığı’nca, önceki gün görülen duruşmada tutuklu yargılanan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun doğum günü olması nedeniyle salonda poster açılması, salona pasta sokulması ve benzeri yaşanan durumlarla ilgili oturumda görevli bir kısım jandarma personeli hakkında kusurlarının bulunup bulunmadığının tespiti için idari tahkikat başlatıldığı öğrenildi.