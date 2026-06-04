İBB davası 44’üncü gününde... İmamoğlu’na doğum günü

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Eşi Dilek İmamoğlu ve oğlu Selim İmamoğlu mahkeme salonuna pasta getirdi. İmamoğlu jandarma tarafından duruşma salonuna getirildiği sırada, Dilek İmamoğlu, eşi adına pastanın mumlarını üfledi ve “Seni seviyorum sevgilim, iyi ki doğdun” yazılı kâğıdı kaldırdı. Daha sonra İmamoğlu’nun üzerinde fotoğrafı olan bir pankart açılmak istendi ancak jandarma müdahale ederek pankartı aldı. “İyi ki doğdun” tezahüratları üzerine İmamoğlu, “Fazla uzatmayalım, anneme, babama niye doğurdun diye dava açarlar” dedi. İmamoğlu doğum gününü kutlayan herkese öpücük yollayarak teşekkür etti.

İŞ İNSANI ÖMÜR YILMAZ: USULSÜZLÜK YAPMADIM

Dünkü duruşmada OMR isimli organizasyon şirketinin sahibi iş insanı tutuklu sanık Ömür Yılmaz da savunma yaptı. Yılmaz savunmasında şunları söyledi:

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“2022-2023 yıllarında Kültür A.Ş.’de girmiş olduğumuz 13 ihaleden 7’sini kazandık. Hiçbir usulsüzlük yapmadım, haksız bir kazanç sağlamadım. İddianamede OMR Organizasyon isimli firmanın her ne kadar resmiyetteki sahibi ben olsam da esasen bu firmanın örgüt üyesi olarak iddia edilen Emrah Bağdatlı’nın güdümünde olan bir şirket olduğu, gayriresmi olarak ortağı olduğu, Murat Ongun’un talimatları doğrultusunda bu şirket üzerinden ihalelere katılım sağlanarak gerçeği yansıtmayan faturalar keserek örgütün sisteme para aktarmasına yardım ettiği iddia edilmiştir. Bu kapsamda kamu zararına dolandırıcılık suçu tarafıma isnatta bulunulmuştur. Şirketimin resmi kayıtlarına bakıldığında bu hususların gerçeği yansıtmadığı ortadadır. Şirketimin kuruluşundan bu yana tek yetkilisi ve ortağı benim, bir başkasının yönlendirilmesinde olması mümkün değildir.”

Bir diğer tutuklu sanık işinsanı ve avukat Ahmet Köksal da sanıklardan Murat Ongun hiyerarşisinde örgüt üyesi olduğu iddialarına ilişkin şu savunmayı yaptı: “Öncelikle iddia edilen örgütün varlığına ilişkin bir bilgim yok. Hiyerarşisinde olduğum iddia edilen Murat Ongun’u tanımıyorum. Gizli toplantı yapmayı geçiyorum, Emrah Bağdatlı’yı hiç görmedim. Murat Ongun’u 44 yılda 3 kere görmedim.”