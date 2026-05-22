İBB davası 41’inci gününde 9 tahliye kararı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da arasında bulunduğu 77’si tutuklu, 7’si firari, 5’i müşteki-sanık olmak üzere toplam 414 kişi hakkında açılan davanın görülmesine dün 41’inci gününde devam edildi. İstanbul 40’ıncı Ağır Ceza Mahkemesi’nce Silivri’de bulunan Marmara Ceza İnfaz Kurumu’ndaki 1 No’lu duruşma salonunda görülen duruşmaya İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da arasında bulunduğu bazı tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile avukatları katıldı.

İŞTE O İSİMLER

Aylık tutukluluk incelemesine ilişkin mütalaasını açıklayan Cumhuriyet savcısı, İBB’de yazılım mühendisi olan Iraz Bayrak, CHP Genel Merkezi’nde bilgi işlemden sorumlu olan Orhan Gazi Erdoğan ile Fatih Keleş’in oğlu Mustafa Keleş, İBB eski Zabıta Daire Başkanı Engin Ulusoy ve Kültür A.Ş. Hakediş Şefi Gökhan Köseoğlu hakkında tahliye istedi. Savcı, İmamoğlu’nun da olduğu 72 sanığın ise tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep etti. Mahkeme heyeti; Iraz Bayrak, Engin Ulusoy, Cevat Kaya, Gökhan Köseoğlu, Seza Büyükçulha, Ahmet Şahin, Orhan Gazi Erdoğan, Hakan Aplak ve Mustafa Keleş’in tahliyesine karar vererek duruşmayı 1 Haziran 2026’ya erteledi.

İBB SORUŞTURMASINDA 25 TUTUKLAMA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) iştirak firmalarından Boğaziçi Tesis Yönetim Hizmetleri Şirketi’ne yönelik ‘ihaleye fesat karıştırma’ iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 60 kişi adliyeye sevk edildi. Savcılık ve hâkimlik işlemlerinin ardından 25 kişi tutuklandı. 35 kişi ise adli kontrol kararı uygulanarak serbest bırakıldı.