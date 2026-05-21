İBB davası 40’ıncı gününde... ‘Ercan Saatçi’yi 3 kez gördüm 3’ünde de şarkı söylüyordu’

Elif ALTIN
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 21, 2026 07:00

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik yolsuzluk iddialarına ilişkin İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da arasında bulunduğu 77’si tutuklu, 7’si firari, 5’i müşteki-sanık olmak üzere toplam 414 kişi hakkında açılan davanın görülmesine, dün 40’ıncı gününde devam edildi.

Duruşmada savunma yapan Kültür A.Ş. eski Genel Müdürü tutuklu sanık Serdal Taşkın, şarkıcı Ercan Saatçi ile ilgili iddialara değinerek “Tanık Hasan Hüseyin Şenyurt ifadeleri bir başka hayal ürünü senaryodur. Hasan Hüseyin Şenyurt, Ercan Saatçi’nin abisi Zafer’e iki villa aldırdığımı söylemiş. Hayatımda Ercan Saatçi’yi üç kez gördüm. İlk görmem ben 25 yaşındayken oldu. Ercan Saatçi, İzel ve Çelik’le Büyükçekmece’de sahnede şarkı söylüyordu. İkinci görmem ise yine sahnede şarkı söylüyordu. Üçüncü kez ise Vatan Emniyet’te, nezarethanede bulunduğum odanın yanında şarkı mırıldanıyordu. Onun haricinde hiç yüz yüze konuşmadım. Kollukta bu iddiayı görünce kendisine, ‘Zafer Saatçi’ diye bir abisi var mı diye sordum. Bana bu isimli bir abisi olmadığını, hatta Zafer isimli bir akrabası olmadığını söyledi. Kendisi de tutuksuz yargılanıyor, kendisine zamanı gelince sorabilirsiniz” diye konuştu.

‘HAKKIMDA TEK DELİL YOK’

Aynı davada tutuklu işinsanı Murat Kapki’nin kardeşi tutuklu sanık Serhat Kapki de “Suçlamalara ilişkin hakkımda tek bir delil yok. Murat Kapki’nin kardeşi olduğum için, abime baskı yapmak için benim üzerimden kurgulandığını düşünüyorum” dedi.    

 

