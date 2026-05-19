İBB davası 39’uncu gününde... Kapki’den 100 bin dolar ve malvarlığı iddiaları

‘100 BİN DOLAR İSTEDİ’

Çapraz sorgusu başlamadan önce söz alan Murat Kapki savunmasında unuttuğu hususlar olduğunu belirterek, “Bana 2024’ün Ekim ayında Çetin Ayaz diye bir arkadaş geldi. Beni, bu kişiyle Ahmet Çiçek (etkin pişman-tutuksuz sanık) tanıştırdı. Bu kişi bana, ‘Senin ve şirketlerinle alakalı gizli bir soruşturma yürütülüyor’ dedi. Ben de ‘Yürütürlerse yürütsünler benim her şeyim tertemiz’ dedim. O da bana, ‘Siz bilirsiniz’ dedi ve gitti. Aralık ayında bir ortamda yine aynı muhabbeti duydum. Sonra Çetin’i aradım buluştuk. Bana, ‘Sizin bu dosyada nerde olduğunuzu, durumunuzun ne olduğunu anlatırım ama bana 100 bin dolar para verirsen ön anlaşma olarak, bakarım ne olacağını her şeyini anlatırım’ dedi. Ben bunu savcılıkta anlattım ama kimse bir şey yapmadı. Kimse Çetin’i almamış, sormamış” dedi.

‘ROMA’YI DA YAKTIM DERDİM’

Tanıdığı TÜRGEV Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İsmail Kaan’a konuyu anlattığını belirten Kapki, “Bana, ‘Böyle bir şey varmış sen mallarını benim üzerime geçir, hiçbir şey yapamazlar’ dedi. Mallarımı ona verdim. Bir insan eşini, çoluğunu, çocuğunu, yuvasını kurtarmak için bana o gün deseydiniz ki Roma’yı sen mi yakmışsın? Evet ben yaktım derdim, ne diyebilirim yani” dedi. Mahkemenin ara verdiği sırada konuşan İmamoğlu, “İstinaf, diplomamın iptaliyle ilgili başvurumu kabul etmemiş. Mahkemenin asıl başkanını görevden aldılar 3-4 hafta önce. 3-4 haftada bir istinafın karar vermesi, siyasi bir karar vermesi tarihte görülmüş bir şey değil. Danıştay’a gideceğiz” dedi.