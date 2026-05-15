İBB davası 38’inci gününde Murat Kapki ‘pişmanlık’tan vazgeçti

Aralarında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da bulunduğu 77’si tutuklu 7’si firari 5’i müşteki-sanık olmak üzere toplam 414 sanık hakkında açılan davaya İstanbul 40’ıncı Ağır Ceza Mahkemesi’nce Silivri’de devam edildi. Duruşmaya Ekrem İmamoğlu, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık ve Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney’in arasında bulunduğu tutuklu sanıklar, tutuksuz sanıklar ve avukatları katıldı.

Duruşmada, soruşturma safhasında verdiği etkin pişmanlık ifadesini 2 Mart tarihinde geri çeken iş insanı tutuklu sanık Murat Kapki, etkin pişmanlık hakkından vazgeçtiğini açıklayarak şu savunmayı yaptı:

ÖYLE BİRİ DEĞİLİM

“Beni olduğumdan bambaşka biri gibi tanıttılar. Kriminal bir adam gibi lanse etmeye çalıştılar. Ben gerçekten televizyonlarda anlatılan bir adam değilim. Televizyonlarda muhabirler, gazeteler beni önce Sayın Ekrem İmamoğlu’nun kasası olarak ilan ettiler. Ağzını açan, Ekrem İmamoğlu’ndan sonra benim adımı andı. Rüşvetçi iş adamı oldum. Sonra baktılar rüşvet yok, İBB’den ihale alıp milyoner olmuş bir adam olarak lanse edildim. O bitti, naylon faturacı oldum. O bitti, daha geçenlerde duydum bunu; tarihi eser kaçakçısı olmuşum efendim. Ben iş insanıyım. İş insanının partisi olmaz, her parti ile çalışırım.”