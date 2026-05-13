İBB davası 36’ncı gününde 41 milyon TL sorgusu

İstanbul 40’ıncı Ağır Ceza Mahkemesi’nce Silivri’de bulunan Marmara Ceza İnfaz Kurumu’ndaki 1 No’lu salonda görülen duruşmada firari işinsanı Murat Gülibrahimoğlu’nun Güvenlik ve İdari İşler Müdürü olan emekli polis, tutuklu sanık Yener Torunler savunma yaptı: “Bir insan varlığından bile haberdar olmadığı bir örgüte nasıl üye olabilir? CHP üyesiyim. Başka hiçbir örgüte üye olmam mümkün değildir. Benim için Cumhuriyet Halk Partili olmak övünç kaynağıdır. Parayı bankadan alıp Murat Gülibrahimoğlu’na teslim ederim. 41 milyon TL çekmek ile suçlanıyorum. 11 yıllık süreçte bu para çekilmiş. Söz konusu işlemler işimin parçası olarak yerine getirildi. ”

İMAMOĞLU: BİR BAKAN BUNU DİYEMEZ

Sanık Torunler’in çapraz sorgusu sırasında söz alan İmamoğlu, “Sayın Bakan’ın bu mahkemeyi etki altında tuttuğunu düşünüyorum. Bakan, ‘İmamoğlu Suç Örgütü’ dedi. Bir Bakan bunu diyemez. Ben, ‘rüşvet havuzu’, ‘asrın yolsuzluğu’ gibi hususları kendine iade ediyorum. Sizi etki altında tutmaya çalışan bir Adalet Bakanı ile karşı karşıyayız. Kendini yargıç zanneden Bakan’a haddini bildirmek zorundasınız. Türkiye’nin beka sorunu haline gelen bu Bakan hakkında Sayın Cumhurbaşkanı’nı uyarıyorum.”