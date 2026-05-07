İBB davası 33’üncü gününde ‘Cebeci’ savunması

İstanbul 40’ıncı Ağır Ceza Mahkemesi’nce Silivri’de bulunan Marmara Ceza İnfaz Kurumu’ndaki 1 No’lu duruşma salonunda görülen duruşmada tutuklu sanık Volkan Ateş savunma yaptı: “Kantar sorumlusuydum. Kantarlarda yaptığımız işlemler zaten standart işlemlerdi. Kullandığımız sistem de İSTAÇ’ın bütün sahalarda kullandığı bir sistemdi. Bu sistemi 2015’ten beri kullanıyoruz. Sultangazi Belediye Başkan Yardımcısı’nın, Orman Bölge Müdürlüğü’nün, Çevre Şehircilik Bakanlığı’nın, İstanbul Vali Yardımcısı’nın ve Enerji Bakanlığı’nın hemen hemen her ay uğradığı bir yerde kaçak bir işlem yapılacağını hiç düşünmedim.”

İMAMOĞLU’NDAN ACİL TALEP

Ateş’in çapraz sorgusunda söz alan İmamoğlu, şunları söyledi: “Acil talebimdir; Cebeci meselesinin temel sorumluları olarak izin belgelerini veren, denetleyen, hesap soran, meselenin sahibi olan dönemin valilerini, MAPEG Müdürünü, ilk dökümün buraya yapılmasını talep eden TEİAŞ Genel Müdürünü, ilgili vali yardımcılarını, Sultangazi Belediye Başkanı’nı, Sultangazi Kaymakamı’nı, Sultangazi İlçe Emniyet Müdürü’nü, ilçe emniyet sorumlularını, Orman Bakanlığı’nın Bölge Müdürü ya da sorumlularını ve bu alanın sahibi olan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı’nı acil buraya çağırarak dinlemek zorundasınız.”