İBB davası 32’nci gününde savunmaya devam

İstanbul 40’ıncı Ağır Ceza Mahkemesi’nce Silivri’de görülen duruşmaya İmamoğlu’nun da arasında bulunduğu tutuklu sanıklar, tutuksuz sanıklar ve avukatları katıldı.

OFİSBOY OLDUĞUMU SÖYLEDİM

Firari sanık Murat Gülibrahimoğlu’nun çalışanı tutuklu sanık Ahmet Güldü savunmasında, “Kuzey İstanbul Şirketi’nde şartlarından dolayı çalışmaya başladım. 10 yıl çalıştım. Yaptığım şey ofisboyluktur. Bankadan para çekmek, yatırmak gibi işlemler yaptım. Adem Başer ve Murat Gülibrahimoğlu’ndan talimat almışlığım vardır. Ofisboy olduğumu söylediğim halde örgüt üyeliği ile suçlandım ve sonrasında tutuklandım. Murat Gülibrahimoğlu ile aramdaki ilişki işçi-işveren ilişkisidir. Çalışanın işini yapması örgüt üyeliğini, yardım suçunu göstermez. 200 metrekarelik alanda 70 kişiyle birlikte kalıyorum. Hepsi de uyuşturucu mahkûmu. Nasıl bir suç işledim ki devlet beni uyuşturucu mahkûmlarıyla yatırıyor?” dedi. Sanık Güldü’nün savunmasının ardından çapraz sorgusuna geçildi.

RİCA ETMİYORUM VERMELİSİNİZ

Sorularını yöneltmeden önce konuşma yapan İmamoğlu, “‘Bu insanlar tutuksuz yargılansın’ diyorum, kendim için istemiyorum. Ev hapsi verin, vermelisiniz, bakın rica etmiyorum, İBB Başkanı ve bu ülkeyi yönetmeye talip cumhurbaşkanı adayı olarak söylüyorum, vermelisiniz” dedi. İmamoğlu daha sonra Güldü’ye “Örgütten haberdar mısın, beni tanıyor musun?” diye sordu. Güldü, “Böyle bir örgütün varlığından haberim yoktu. Sizi Belediye Başkanı olmanızdan dolayı tanıyorum” diye cevap verdi.

İDDİANIN SAHİBİNİ TANIMIYORUM

İşinsanı tutuklu sanık Turgay Tokdemir ise savunmasında, “Sönmez Su İnşaat firmasının sahibiyim. Hakkımda sahte fatura düzenleme suçlaması bulunmaktadır. Tanımadığım bir kişinin iddiası bulunmaktadır. İsmi Şükrü Kaynar. Şirketimi inceleyen vergi memurlarının bir tespiti yoktur. Bu kişinin iddiasının kaynağı nedir bilmiyorum. Tahliyemi istiyorum” dedi.

İşinsanı tutuklu sanım Hasan Tahsin Sönmez de Şükrü Kaynar’ı tanımadığını, Cebeci Köyü’ne eskiden beri kaçak hafriyat döküldüğünü söyledi.