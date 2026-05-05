İBB davası 31’inci gününde... Duruşma 1 saatte bitti

77’si tutuklu, 7’si firari, 5’i müşteki-sanık olmak üzere toplam 414 kişi hakkında açılan davanın görülmesine dün 31’inci gününde devam edildi. İstanbul 40’ıncı Ağır Ceza Mahkemesi’nce Silivri’de görülen duruşmaya İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da arasında bulunduğu tutuklu sanıklar, tutuksuz sanıklar ve avukatları katıldı.

AVUKATLA TARTIŞMA

Duruşmada bazı sanık avukatları talepte bulunacaklarını belirterek söz istedi. Mahkeme Başkanı Selçuk Aylan, avukatların talepte bulunmadığını ifade ederek sanık savunmasına geçeceğini belirtti. Tutuklu sanık Fatih Keleş’in avukatı Baran Kaya ise geçen haftaki duruşmaya atıfta bulunarak, “Mizansen yapılıyor burada” dedi. Başkan Aylan da Baran’ın mikrofonunu kapattırıp “Böyle devam ederseniz sizi salondan çıkaracağız” diye konuştu. Başkan Aylan, “Gözümün içerisine bakarak ‘talimatla iş yapıyorsunuz’ diyen birine söz hakkı vermem” dedi.

İMAMOĞLU: PİNPON TOPU MUYUM

Avukat Kaya’nın mikrofonsuz konuşmaya devam etmesi üzerine Başkan Aylan, duruşmaya ara vererek tutuklu sanıkların salondan çıkarılmasını istedi. Başkanın duruşmaya ara vermesine tepki gösteren İmamoğlu, “Ayıp ama böyle olmaz başkanım. Aşağısı buz gibi. İnmiyorum aşağıya” dedi. Tutuklu sanıkların nezarethaneye indirilmek istendiği sırada da İmamoğlu, “Önce beni indirin. Buradayım. Yaka paça beni indir. Pinpon topu muyum ben? Burası çocuk oyuncağı değil, herkes insan” diye konuştu. Görevli personelce sanıkların nezarethaneye indirilmemesi halinde heyetin duruşmaya devam etmeyebileceği söylenince İmamoğlu, “Etmeyecekse etmesin. Bir kişi zatürreden hastanede yatıyor” dedi. Duruşma bugüne ertelendi.