İBB davası 29’uncu gününde ‘Ring aracında küfür’ polemiği

İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da arasında bulunduğu 92’si tutuklu, 7’si firari, 5’i müşteki-sanık olmak üzere toplam 414 kişi hakkında açılan davanın görülmesine dün 29’uncu gününde devam edildi. İstanbul 40’ıncı Ağır Ceza Mahkemesi’nce Silivri’de bulunan Marmara Ceza İnfaz Kurumu’ndaki 1 No’lu duruşma salonunda görülen duruşmaya İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık ve Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney’in de arasında bulunduğu tutuklu sanıklar, tutuksuz sanıklar ve avukatları katıldı.

İMAMOĞLU: ZAN ALTINDA KALIYORUZ

ASOY İnşaat’ın sahibi itirafçı tutuklu sanık Adem Soytekin’in avukatı Ahmet Burak Bilgin, müvekkilinin örgütün emanetçisi, kasası ve doğrudan 6 yöneticisinden biri haline getirildiğini, bu durumun müvekkilin etkin pişmanlığının cezalandırılması sonucunu doğurduğunu öne sürdü. Duruşmada söz alan Adem Soytekin ise 21 Nisan 2026’da sanıkları duruşma salonuna götüren ring aracında sanıklardan Murat Kapki ve başka bir sanığın, kendisine hakaret ve küfür içeren sözler sarf ettiğini iddia etti. Bunun üzerine araya giren İmamoğlu, “Çok ayıp, biz zan altında kalıyoruz” diye konuştu. Murat Kapki ise ‘Yalan söylüyor” diye tepki gösterdi. Buğra Gökçe ve Murat Kapki’nin söz isteyen avukatlarına ise mahkeme başkanı, “Burada hakaret davasını görüşmüyoruz, konuyu kapatalım” dedi.