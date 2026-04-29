İBB davası 28’inci gününde... İtirafçılık nedenini anlattı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da arasında bulunduğu 414 kişi hakkında açılan davanın görülmesine dün 28’inci gününde devam edildi. İstanbul 40’ıncı Ağır Ceza Mahkemesi’nce Silivri’de görülen duruşmada savunması alınan itirafçı tutuklu sanık Adem Soytekin, kürsüye jandarma eşliğinde götürüldü. Kimlik tespitinde ilkokul mezunu ve aylık gelirinin 1 milyon TL olduğunu söyleyen Soytekin, neden ‘etkin pişmanlık’ hükümlerinden yararlandığını şöyle ifade etti:

“‘Etkin pişmanlık yapan iftiracıdır, yalancıdır, iftira atıyor’ ya da ‘önüne konan önceden hazırlanmış belgeleri imzalayarak tahliye edildi, baskı altında ifade verdi’ şeklindeki söylemleri reddediyorum. İfadelerimin hiçbir aşamasında baskıyla ya da ‘şunu imzala, evine git’ gibi bir söylemle karşılaşmadım. Peki, ‘Ben neden etkin pişmanlık yaptım?’ sorusuna gelirsek; suç işlemediğimi anlatabilmek, eğer bir örgüt iddiası varsa ve ben bilmeden de olsa bu örgütün içindeysem ‘pişmanım’ demek için etkin pişmanlık hükümlerinden yararlandım. Tarafıma ‘örgüt yöneticiliği’ isnadı yüklenmektedir. Aleyhimde ifade veren müteahhitler, işlerini belediyede benim çözdüğümü iddia etmekte. Ancak bunu Ekrem Bey de yeni duyacaktır. Ekrem İmamoğlu’nun Beylikdüzü Belediye Başkanı olduğu dönemde, Beylikdüzü Belediyesi’nin tarafıma açmış olduğu bir davadan mahkûmiyet hükmü almış biriyim.”