İBB davası 20’nci gününde İmamoğlu’ndan ‘tedbir’ çıkışı

#İmamoğlu#DAVA#İbb
Oğuzhan Uysal
Oluşturulma Tarihi: Nisan 14, 2026 07:00

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da arasında bulunduğu 92’si tutuklu 414 kişinin yargılanmasına dünkü 20’nci gününde İstanbul 40’ıncı Ağır Ceza Mahkemesi’nce Silivri’de devam edildi.

İmamoğlu, “Geçen hafta savcının ‘Haddinizi aşarsanız, size haddinizi bildiririz’ tehdidini aldım. Sayın hâkim, ben sanık olarak yargılanıyorum. Siz benden mesulsünüz. Bu tehdide ilişkin bir şey yapılacak mı” dedi. Başkan, “Bir tedbir yok” diye yanıt verdi. İmamoğlu da “O zaman bu tehdide yönelik kendi tedbirimi alacağım” dedi.

ÖZKAN: 7.5 AY SORU SORULMADI

İmamoğlu’nun siyasi danışmanı tutuklu sanık Necati Özkan da savunmasında “Rüşvet verme suçundan tutukluyum. Eylem 4 kapsamında bana 7.5 ay boyunca tek soru sorulmadı. Sonra soruşturmaya Adem Kameroğlu isimli bir işadamı dahil ediliyor. İlk ifadesinde aleyhime verdiği tek bir ifade bile yok, tek bir suçlama yok. Ama sonra iş değişiyor sonra Adem Kameroğlu bir yalan makinesine, bir iftira makinesine dönüşüyor” dedi.

