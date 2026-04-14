İBB davası 20’nci gününde İmamoğlu’ndan ‘tedbir’ çıkışı

İmamoğlu, “Geçen hafta savcının ‘Haddinizi aşarsanız, size haddinizi bildiririz’ tehdidini aldım. Sayın hâkim, ben sanık olarak yargılanıyorum. Siz benden mesulsünüz. Bu tehdide ilişkin bir şey yapılacak mı” dedi. Başkan, “Bir tedbir yok” diye yanıt verdi. İmamoğlu da “O zaman bu tehdide yönelik kendi tedbirimi alacağım” dedi.

ÖZKAN: 7.5 AY SORU SORULMADI

İmamoğlu’nun siyasi danışmanı tutuklu sanık Necati Özkan da savunmasında “Rüşvet verme suçundan tutukluyum. Eylem 4 kapsamında bana 7.5 ay boyunca tek soru sorulmadı. Sonra soruşturmaya Adem Kameroğlu isimli bir işadamı dahil ediliyor. İlk ifadesinde aleyhime verdiği tek bir ifade bile yok, tek bir suçlama yok. Ama sonra iş değişiyor sonra Adem Kameroğlu bir yalan makinesine, bir iftira makinesine dönüşüyor” dedi.