İBB davası 17’nci gününde ‘Hadsizlik’ tartışması

#Ekrem İmamoğlu#İbb Davası#Yolsuzluk
Elif ALTIN
Oluşturulma Tarihi: Nisan 08, 2026 07:00

İBB’ye yönelik ‘yolsuzluk’ iddialarına ilişkin davanın 17’nci gününde söz alan Cumhuriyet savcısı, Ekrem İmamoğlu’nun önceki günkü sözlere yönelik “Haddinizi aşmayın. Haddini aşarsanız haddinizi bildiririz” dedi. İmamoğlu da “Kabadayılık bu” diyerek tepki gösterdi.

İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da sanıkları arasında bulunduğu davaya 17’nci gününde İstanbul 40’ıncı Ağır Ceza Mahkemesi’nce Silivri’de devam edildi. Duruşmaya İmamoğlu, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan ve Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık da katıldı.

SAVCI: HADDİNİZİ BİLDİRİRİZ

Duruşmanın başında söz alan Cumhuriyet savcısı, Ekrem İmamoğlu’na, “Dün (önceki gün) iddia makamını hedef alan söylemleriniz oldu. İddia makamı hakkında beyanlarınıza dikkat edin. İlk celsede de benzer bir durum yaşandı. Yargılamaya gölge düşüren, savcılık makamını baskı altına almaya çalışan beyanlardan vazgeçin. Bu doğru bir yaklaşım değil. Haddinizi aşmayın. Haddini aşarsanız haddinizi bildiririz” dedi.

İMAMOĞLU: KABADAYILIK BU

Bunun üzerine İmamoğlu’nun avukatları bu duruma tepki gösterdi. İmamoğlu da “Kabadayılık bu” diyerek yanıt verdi. Mahkemede seslerin yükselmesi üzerine mahkeme başkanı, savcıya kişisel münakaşaya girmemesi gerektiğini söyledi. Mahkeme başkanı daha sonra İBB’de yazılım koordinatörü olarak görev yapan tutuklu sanık Emrah Yüksel’i kürsüye çağırdı. Sanık Yüksel’in çapraz sorgusunda söz alan İmamoğlu, Yüksel’e iddianamede örgüt yöneticisi olarak yer alan sanık Hüseyin Gün’ü tanıyıp tanımadığını sordu. Yüksel’in “Hayır” cevabını vermesi üzerine İmamoğlu, “Bu nasıl bir örgüt ki, örgüt üyesi yöneticiyi tanımıyor. Bu bir siyasi davadır. Çökmüştür” dedi.

İBB Akıllı Şehirler Müdürlüğü personeli tutuklu sanık İsmet Korkmaz ise savunmasında veri uzmanı olarak çalıştığını söyledi: “İBB Hanem etkin olmayan bir uygulama. Bana genellikle ‘İstanbul Senin’ uygulaması soruldu. Ama ben İBB Hanem’den tutuklandım. Bu ikisinin teknik ayrımı yapılamamış. Hukuka aykırı şekilde kişisel bilgi elde etmedim. ‘İstanbul Senin’ uygulaması için bana herhangi bir görev verilmedi. Tahliyemi talep ediyorum.”        

 

 

 

BAKMADAN GEÇME!