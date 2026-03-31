İBB davası 12’nci gününde... Raylı Sistem Başkanı’na çapraz sorgu

Haberin Devamı

İstanbul 40’ıncı Ağır Ceza Mahkemesi’nce Silivri’de görülen davanın sabah oturumuna İmamoğlu katılmadı. ‘Bilirkişi davası’nda 2 No’lu salonda hâkim karşısına çıkan İmamoğlu, bu duruşma tamamlandıktan sonra salona getirildi.

Savcı sanık Ceyhun Avşar’a “Kirazlı- Halkalı- Üniversite Metrosu yapım işine ilişkin Avrupa Yakası Raylı Sistemler Şube Müdürü olan Ahmet Önal ile mesajlaşmalarınız var. Bu mesajlar, ‘ihaleyi alan firmadan yüzde 10 alacağız, çok şeffafız, Fatih ağabey bundan yüzde 5 alsa yeter 10 fazla olur’ şeklinde. Yüzde 5-10 istenme söz konusu mu?” diye sordu.

Ceyhun Avşar, bu soruya şöyle yanıt verdi: “Bu mesajın atıldığı tarih 13 Mart 2024’tür. İhale, 26 Eylül 2024 tarihli. 6,5 ay sonra ilişkilendirmeye çalışılan bir ifade bu. Telefon elinizde. Ortada ihale yokken bu konuşma yapılıyor. Fatih Gültekin 15 yıldır beraber çalıştığımız biri. Bu şahıs Metro İstanbul’da çalışan bir yöneticidir. Fatih Gültekin ağabey iş hacmini yüzde 5-10’a çıkarmak istiyor. Aramızda şakalaşıyoruz. Bu mesajlaşmanın olayla ilgili ihaleyle alakası yok.”