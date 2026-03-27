İBB davası 11’inci gününde... Murat Çalık’a çapraz sorgu

İstanbul 40’ıncı Ağır Ceza Mahkemesi’nce Silivri’de görülen duruşmaya görevden uzaklaştırılan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık’ın çapraz sorgusuyla devam edildi. Mahkeme başkanı, Çalık’a, “Adem Soytekin ile ilgili detaylı ifadenizi verir misiniz” dedi. Çalık da “Yakinen tanırım, ailesini tanırım, evlatlarını tanırım. Ancak, ‘Adem Soytekin’e şunu verin bunu verin’ diye bir talimatım olmamıştır” dedi.

İMAMOĞLU’NDAN FOTOĞRAF UYARISI

Tutuklu İBB Başkanı İmamoğlu, “Burada mahkeme esnasında bizlerin olduğu bu ortamda çekilen fotoğrafların bize de zarar vereceği için herkesin özenli davranmasını istiyorum” dedi. İmamoğlu, “2019’un Aralık ayında belediye başkanlığı adaylığım kesinleşti. Adaylığım belli olduktan sonra, ‘Beylikdüzü Belediyesi’ne başkan adayı olmanı istiyorum’ diye kendisine teklifi ilettim. İlk başta reddetti. Israrla ikna ettim. Bunu niye anlattım, biz ne menem bir örgütüz ki 2014’te kurulup Beylikdüzü’nü ele geçirmişiz, Büyükşehir’i de İstanbul’u da ele geçireceğiz ama daha bizim Beylikdüzü adayımız belli değil” diye konuştu.

İmamoğlu’nun, “Herhangi bir işinsanı, taşeron firma için size buna iş ver, şuna para kazandır diye telkinim oldu mu size?” sorularına Çalık “Olmadı” yanıtı verdi.

İmamoğlu, mahkemeye “Bu millet sizden adaletli bir karar bekliyor. İnşallah tarih yazarsınız. Asrın yolsuzluğu denilen bir şeyin içindeyiz fakat ısrarla söylüyorum ki biz asrın hukuksuzluğu ile mücadele ediyoruz” dedi. Mahkeme başkanı tutukluluk değerlendirilmesine ilişkin “Dosya üzerinden değerlendirme yapmak istemiyoruz. Tahliyeye ilişkin avukatları dinlemek istiyoruz. Haftaya perşembe tutukluluk değerlendirmesi yapacağız” dedi. Öte yandan aynı dosyada Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Muhittin Böcek’in 2 şoförü tutuklandı.

SAHTE BASIN KARTIYLA DURUŞMAYA GİREN CHP MECLİS ÜYESİ TUTUKLANDI

İBB'ye yönelik ‘yolsuzluk’ iddialarına ilişkin davanın duruşmalarına sahte basın kartıyla girerek duruşma takibi yapan ve çektiği görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan CHP Tuzla Meclis üyesi Erdal Yasin Tüysüz, ‘resmi belgede sahtecilik’ iddiasıyla tutuklandı. Duruşmada önceki gün görüntü çekerek sosyal medyada paylaşan Erdal Yasin Tüysüz gözaltına alınmıştı. Hakkında Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştı. Adliyeye götürülen Erdal Yasin Tüysüz ‘resmi belgede sahtecilik’ suçundan tutuklama talebiyle sevk edildiği mahkemece tutuklandı.