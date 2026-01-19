İBB davaları üstünden dolandırıcılık

Haberin Devamı

Vatandaşları arayıp kendilerini emniyet mensubu ya da savcı olarak tanıtarak para isteyen dolandırıcılar, şimdi de gözünü İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturmalarına çevirdi. Soruşturmaları fırsat bilen dolandırıcıların, tutuklu belediye başkan ve bürokratlarının yakınlarını arayıp içinde bulundukları durumdan faydalanıp kendilerinden para koparmaya çalıştıkları ortaya çıktı. Başta tutuklu Ekrem İmamoğlu’nun eşi Dilek İmamoğlu olmak üzere ailelerin suç duyurusunda bulunacağı öğrenildi. Aileler yayınladıkları ortak açıklamayla yetkililerden yardım istedi.

TUTUKLU YAKINLARINA MESAJ

Dilek İmamoğlu öncülüğünde, birbirlerine destek olmak ve seslerini kamuoyuna duyurmak amacıyla kurulan Aile Dayanışma Ağı’ndan (ADA) yapılan açıklamada, 2 günden beri, İBB ve CHP’li ilçelere yapılan operasyonlarda tutuklananların ailelerine tanınmayan bir numaradan çeşitli mesajlar gönderildiği belirtildi. Açıklamada şöyle denildi:

“Bu mesajlarda, ailelere de operasyon yapılacağı, çocuklarının, eşlerinin isimlerinin yeni operasyon dosyasında yer aldığı ve bu durumdan onları kurtarabileceği belirtilmektedir. Bunun karşılığında da miktarı değişen ücretler talep edilmektedir. Mesajlarda ayrıca hukukçular tarafından sahte olduğu anlaşılan, arama kararı olduğu belirtilen bir belge de paylaşılmaktadır. Ailelerin yaklaşık 1 yıldır yaşadıkları psikolojik yükü fırsat bilerek, onları tedirgin edip bu durumdan faydalanmaya çalışan bu kişilere karşı kolluk kuvvetlerimizin harekete geçmelerini diliyoruz.”

SAHTE ARAMA KARARIYLA

Mesajlardan bazı örnekler:

* “Pazartesi ya da salı gelecekler operasyona. Tahkikatı yapan ve fezlekeyi hazırlayan polislerden bazıları bizim sıkı dostumuz. Bize dosyadan bazı bilgiler verdiler. …….’yi değil ama hanımı dosya dışı tutmaya çalışabiliriz. Rüşvet yiyen isimler var üst kadroda, talimat yukarıdan da gelse iş..

* Emniyetteki bilgi sızdıran kanal bu gözaltı olayını rant haline getirmişler. Benden açıkça rüşvet talep etti, 5 milyon ver istediğin kişiyi dosya dışında tutalım diyebiliyorlar. Aslında bu rüşveti belgeleyebilsek ya da kayıt altına alsak...”