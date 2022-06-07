Ä°BB Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± boruyu patlattÄ±, evi atÄ±k su bastÄ±: TÃ¼m eÅŸyalar kullanÄ±lamaz halde

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Olay, EskiÅŸehir Mahallesi AkaÄŸalar Caddesi'nde, dÃ¼n saat 09.00 sÄ±ralarÄ±nda meydana geldi. Ä°ddiaya gÃ¶re, Ä°BB ekiplerinin birkaÃ§ gÃ¼ndÃ¼r yaptÄ±ÄŸÄ± yol bakÄ±m ve alt yapÄ± Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± sÄ±rasÄ±nda hasar gÃ¶ren kanalizasyon borusundan akan atÄ±k su, bir binanÄ±n bodrum katÄ±ndaki daireyi bastÄ±. Tuvaletten taÅŸarak evin iÃ§ine dolmaya baÅŸlayan atÄ±k suyu fark eden Fas uyruklu Safaa Bayad, bakÄ±cÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± yaptÄ±ÄŸÄ± 2 Ã§ocuÄŸu yanÄ±na alarak kendini dÄ±ÅŸarÄ± attÄ±.

EVÄ°N Ä°Ã‡Ä° TAMAMEN SUYLA DOLDU

Bayad'Ä±n dÄ±ÅŸarÄ± Ã§Ä±kmasÄ±ndan birkaÃ§ dakika sonra evin iÃ§i tamamen doldu. Ä°stanbul Su ve Kanalizasyon Ä°daresi (Ä°SKÄ°) Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±, haber verilmesinin ardÄ±ndan hasar gÃ¶ren boruyu tamir ederken, yÃ¼ksekliÄŸi yaklaÅŸÄ±k 1 metreyi bulan suyun tahliye edilmesiyle ilgili herhangi bir Ã§alÄ±ÅŸma yapÄ±lmadÄ±.

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BELKÄ° DE 100 DEFA ARADIM KÄ°MSE GELMEDÄ°

Evi basan suyun sesiyle uyandÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Safaa Bayad, "Gidip baktÄ±m, su patlamÄ±ÅŸ. ArkadaÅŸÄ±m Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± iÃ§in Ã§ocuklarÄ± bendeydi. Ã‡ocuklarÄ± hemen komÅŸulara bÄ±raktÄ±m. Ev, su iÃ§inde kaldÄ±. Elektrikten korktum. Sokakta, tanÄ±madÄ±ÄŸÄ±m birine sÃ¶yledim. Åžalteri kapattÄ±. Sokakta tadilat var. Belediyeyi aradÄ±m kimse gelmedi. Evden Ã§Ä±karken hiÃ§bir ÅŸey almadÄ±m. Nerede oturacaÄŸÄ±m, yatacaÄŸÄ±m? Bilmiyorum. TÃ¼rkÃ§em biraz zayÄ±f. O yÃ¼zden arkadaÅŸÄ±ma arattÄ±m. Geleceklerini sÃ¶ylediler. Belki de 100 defa aradÄ±m. 'Acil' dedik ama kimse gelmedi. DÄ±ÅŸarÄ±da tadilat yapanlara sÃ¶yledim. Ä°SKÄ°'yi aradÄ±lar, sonra geldiler" diye konuÅŸtu.

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TÃœM EÅžYAM GÄ°TTÄ°

Artan kiralar yÃ¼zÃ¼nden 5 ay Ã¶nce yanÄ±na taÅŸÄ±ndÄ±ÄŸÄ± arkadaÅŸÄ±nÄ±n Ã§ocuklarÄ±na bakÄ±cÄ±lÄ±k yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade eden Bayad, "EÅŸyalarÄ±mÄ±n hepsi yeniydi; yatak, dolap, buzdolabÄ±, kanepeler yeniydi. Hepsi gitti. Åžimdi buradan Ã§Ä±kÄ±p ev tutsam hem komisyon hem depozito hem de kira vereceÄŸim. Ev kiralarÄ± en az 4-5 bin lira. Mecburen komÅŸularda ya da arkadaÅŸlarÄ±mdan birinin yanÄ±nda kalacaÄŸÄ±m" dedi.

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