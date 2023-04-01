İBB çalışanına şehit savcı paylaşımından tutuklama

Haberin Devamı

Gezi Parkı eylemleri döneminde Okmeydanı’ndaBerkin Elvan’ın ölümüne ilişkin soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz, 31 Mart 2015’te İstanbul Adalet Sarayı’ındaki makam odasında DHKP/C’li teröristler Şafak Yayla ve Bahtiyar Doğruyol tarafından şehit edilmişti. Savcı Kiraz’ın şehit edilmeden önce başına silah dayandığı anın görüntüsünü “Adalet, adalet sarayında böyle sağlanır” notuyla paylaştığı öne sürülen Eda Ezgi Yıldız’a büyük tepki gösterildi. 8 yıl önce yapıldığı belirtilen paylaşıma tepkiler çığ gibi büyürken, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Eda Ezgi Yıldız’ıgözaltına aldı.

Yıldız’ın hesabından paylaşılan tweetin silindiği ve emniyet uzmanlarının geriye dönük inceleme yapacağı belirtildi. Emniyet ve savcılık sorgusunun ardından nöbetçi sulh ceza hâkimliğine gönderilen Yıldız, terör propagandası gerekçesiyle tutuklandı.

Haberin Devamı

İBB: İŞİNE SON VERİLDİ

Eda Ezgi Yıldız’ın gözaltına alınmasının ardından İBB de açıklama yaptı. Açıklamada “Bir iştirak şirketi personelimizin 8 yıl önce şehidimizle ilgili yaptığı paylaşım asla kabul edilemez. Çalışanın iş akdi 30 Mart 2023 tarihi itibarıyla feshedilmiştir” denildi.

‘BEN PAYLAŞMADIM İÇERİĞİ DE DESTEKLEMİYORUM’

Eda Ezgi Yıldız’ın ifadelerinde şöyle dediği öğrenildi: “Böyle bir paylaşım yapmadım. Söz konusu tweet’i beni etiketleyerek paylaştıklarında fark ettim. Bunlar photoshop’tur. Bunun benim üzerimden İBB’ye karşı yapılan bir propaganda olduğunu düşünüyorum. Şehit edilen savcının ölüm yıldönümü olduğu için planlı bir kampanya yapıldığını sanıyorum. Bu paylaşımı içerik olarak da desteklemiyorum.Komploya maruz bırakıldım.”