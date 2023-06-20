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İBB çalışanı Şafak Duran’ın "Örgüt üyeliği" davasında karar

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#Şafak Duran#İBB#İstanbul
İBB çalışanı Şafak Duran’ın Örgüt üyeliği davasında karar
Oluşturulma Tarihi: Haziran 20, 2023 17:17

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde sosyal hizmet uzmanı olarak görev yaparken, terör örgütü PKK üyeleriyle silahlı fotoğrafları çıktığı iddiasıyla tutuklu olarak yargılanan Şafak Duran'ın davasında karar çıktı. Mahkeme, sanık Duran’ı örgüt üyeliği sabit görüldüğü gerekçesiyle 7 yıl, 6 ay hapis cezasına çarptırdı.

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İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, tutuklu sanık Şafak Duran ve avukatları hazır bulundu. Duruşma savcısı önceki duruşmada "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan cezalandırılması yönünde verdiği mütalaayı tekrarladı.

Mütalaaya karşı son savunmasını yapan Şafak Duran, savcının mütalaasında belirttiği final sınavına girememesinin nedeninin ailevi sorunlarından kaynaklandığını, iki sene eğitimine ara verdiğini belirtti. Hayatımın hiçbir döneminde silahla veya örgütle ilişkim olmadı. Silahlarla fotoğraflarım olduğu iddia edildi.

İBB çalışanı Şafak Duran’ın Örgüt üyeliği davasında karar

Benim böyle bir yaşam tarzım olmadı. Hakkımda pek çok haber yapıldı. Hayatım yerle bir edildi, ama üniversite sınavına girdim ve hala umudum var. Tutuklu kaldığım süre, ben de hayal kırıklığı yarattı. Ama hala adalete inanıyorum. Adalet talep ediyorum. Öncelikle beraatimi ve tahliyemi talep ederim" dedi.

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Duran'ın avukatları da mütalaaya katılmadıklarını, hukuka dayanmayan deliller bir araya getirilerek müvekkillerinin cezalandırılmaya çalışıldığını, bir süre telefon kullanmaması veya sınavlarına katılmamış olmasının örgüt üyeliğine bağlanamayacağını ifade ettiler. Mahkeme heyeti, sanık Şafak Duran'ın örgüt üyeliği suçunun sabit olduğunu belirterek 7 yıl, 6 ay hapisle cezalandırılmasına ve tutukluluğunun da devamına hükmetti.

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#Şafak Duran#İBB#İstanbul

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