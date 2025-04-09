Kamyonetle taşıyordu: Suçüstü yakalanan İBB çalışanı tutuklandı | 'İlk kez yaptım, pişmanım'

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İl Jandarma Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticaretiyle Mücadele Şubesi ekipleri, göçmen kaçakçılığı ihbarı üzerine 34 MTK 698 plakalı kamyoneti Avrupa Otoyolu Köseömer Dinlenme Tesisleri mevkisinde durdurdu.

Kamyonette yapılan aramada, 5 Suriye ve 3 Irak uyruklu 8 düzensiz göçmen yakalandı, bir şişme bot ele geçirildi.

Kontrolde araç sürücüsü M.D'nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde (İBB) çalıştığı, bir şirket adına tescilli kamyonetin, İBB Ağaç ve Peyzaj AŞ'ye kiralandığını belirlendi.

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Kamyonet, yediemin otoparkına çekildi.

"İLK KEZ YAPTIM PİŞMANIM"

"İnsan kaçakçılığı" iddiasıyla gözaltına alınan kamyonet sürücüsü ifadesinde, ilk kez böyle bir şey yaptığını, pişman olduğunu belirtti.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen sürücü, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Düzensiz göçmenler ise işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.