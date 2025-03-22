İBB binasında camları kırılan pencereler naylonla kapatıldı

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in dün akşam, Saraçhane'deki konuşması sırasında, kalabalık içerisinde taşkınlık çıkaran bir gruba polis müdahale etti. Olayların büyümesi üzerine polis biber gazı ve tazyikli su ile grubu dağıtmaya çalıştı. Müdahaleden kaçmaya çalışan grup, İBB binasına yöneldi. Binanın önündeki güvenlik bariyerlerini aşarak kapıyı zorlayan gruptakiler, açılmaması üzerine kapı ve camları kırarak içeri girdi. Hasar gün aydınlanınca ortaya çıktı. Kırılan camlar geçici olarak naylon ile kapatılırken, camlardaki ayakkabı izleri dikkat çekti.