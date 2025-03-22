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İBB binasında camları kırılan pencereler naylonla kapatıldı

Güncelleme Tarihi:

#Saraçhane#İBB Binası#Polis Müdahalesi
Oluşturulma Tarihi: Mart 22, 2025 10:25

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel'in dün akşam Saraçhane'deki konuşması sırasında, kalabalık içerisinde taşkınlık çıkaran gruba polis müdahale etti. Müdahaleden kaçan bir grup İBB binasının pencerelerinin camlarını kırıp içeriye girdi. Günün aydınlanmasıyla hasar da ortaya çıktı. Kırılan camlar geçici olarak naylon ile kapatıldı.

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in dün akşam, Saraçhane'deki konuşması sırasında, kalabalık içerisinde taşkınlık çıkaran bir gruba polis müdahale etti. Olayların büyümesi üzerine polis biber gazı ve tazyikli su ile grubu dağıtmaya çalıştı. Müdahaleden kaçmaya çalışan grup, İBB binasına yöneldi. Binanın önündeki güvenlik bariyerlerini aşarak kapıyı zorlayan gruptakiler, açılmaması üzerine kapı ve camları kırarak içeri girdi. Hasar gün aydınlanınca ortaya çıktı. Kırılan camlar geçici olarak naylon ile kapatılırken, camlardaki ayakkabı izleri dikkat çekti.

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#Saraçhane#İBB Binası#Polis Müdahalesi

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