İBB Başkanı İmamoğlu'ndan Yaşam Vadisi mesajı: 14 tane daha insanlarımızla buluşturacağız

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Tuzla’da İSKİ ile ortaklaşa hayata geçirilen Hacetdere Yaşam Vadisi 2. Etap açılışında konuştu. 70 bin 300 metrekarelik alana sahip Hacetdere Yaşam Vadisi projesinin güncel maliyeti 342 milyon lira. Açılışa, İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa, Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl ve Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel de katıldı.

"DERE YATAKLARINI YAPILAŞMADAN KORUYORUZ"

Açılışta bir konuşma yapan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu, açılan kamusal alanlara dikkat çekerek "Şimdi özenli olarak ne yapıyoruz? Dere yataklarını yapılaşmadan koruyoruz. Herkesin kullanabileceği aktif yeşil alanlar üretiyoruz. Tabi burada kaliteli kamusal alanlar üretiyoruz. Ağacın altında pırıl pırıl yeşil olan bakımı olan mekanları sizlere sunuyoruz. Tabii bütün bunları yapmanız için nereden nasıl daha fazla rant elde ederim bakışıyla hareket ederseniz bu dediklerimi göremezsiniz, yapamazsınız. Nitekim yıllarca ne yazık ki bu tür boş alanların büyük bir bölümünün kentin içinde merkezinde nasıl, ne yazık ki binalara dönüştüğünü görebilirsiniz; ama biz halka ait olanı halkın kullanımına sunmak prensibiyle hareket ettik. İşte öyle yaparsanız o zaman yaşam vadileriyle bu şehri donatırsınız" dedi.

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"14 YENİ YENİ YAŞAM VADİSİNİ DAHA İNSANLARIMIZLA BULUŞTURAAĞIZ"

İmamoğlu, "Bu yolculuk, 5 yıl önce 15 Yaşam Vadisi yapma vaadiyle başladığımız, bugün ise 21’inde açılış yaptığımız, devamını da imalata sürdürmeye çaba gösterdiğimiz hizmetlerimiz devam ediyor. Tabi yeni dönemde yeni tespit ettiğimiz 14 yeni Yaşam Vadisini daha İstanbul’da insanlarımızla buluşturacağız. Yaşam Vadisi’nin insanlarımıza sunmuş olduğu duyguların ne kadar iyi duygular olduğunu şu küçücük alanda bile görebiliyorum. Burada adım attık çocuklarımızın mutluluğunu görebiliyorum, sevincini neşesini görebiliyorum. Başta annelerin hanımefendilerin buraları etkin kullandıklarında daha huzurlu daha güzel günler geçirebildiklerini görüyorum. İnşallah az önce de bilgisi verilen hem Tuzla belediye başkanımızın hem İSKİ Genel Müdürümüzün bilgilerini verdiği bu alanı daha da büyüteceğiz ki, ilk etabı 2020 yılında açmıştık. Şimdi bin 400 metre uzunluğunda bir Yaşam Vadisine dönüştü ve açıkçası 70 bin 300 metrekarelik alanda insanlarımız için çok şık, çok güzel bir alan oluşturduk. Buraların sahibinin siz olduğunuzu unutmayın. Buraları kollayın, buralara hiç kimsenin gelip sizin hakkınızı yemesine müsaade etmeyin. Biz sizin hakkınızı yedirmeyeceğiz, milletin hakkını millete dağıtmaya devam edeceğiz. O bakımdan sevgiyle özenle bu alanlara sahip çıkın. Yaşam vadisi fikrine sahip çıkın. Yaşam Vadisi'nin sunduğu imkanları en güzel ve en doğru biçimiyle sonuna kadar hakkınız olarak kullanın. Bütün yönetici arkadaşlarıma söylüyorum sorumluluklarınızı bu yönleriyle ele alın ve asla bu yoldan sapmayın. Yolumuz bu yoldur yolumuz hak yoludur hak hukuk yoludur adalet yoludur. Yolumuz Cumhuriyetin ve demokrasinin yoludur. Yolumuz dün andığımız Atatürkümüzün yoludur, yolumuz açık olsun" şeklinde konuştu.

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"ŞU ANA KADAR 60 KM'NİN ÜZERİNDE DERE ISLAHINI TAMAMLADIK"

İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa ise yatırım maliyetlerine değinerek, "Son 5 yıllık dönemde İSKİ olarak birçok derede dere ıslahı yapıyoruz. Şu ana kadar 60 km’nin üzerinde dere ıslahını tamamladık. Şu ana kadar İstanbul’un birçok deresinde etrafını Yaşam Vadisi haline getirmiş olduk. Bu dönemde değerli katılımcılar 2 milyar 85 milyon liranın üzerinde yaşam vadilerine İSKİ olarak olarak yatırım yaptık" açıklamasında bulundu.

"3. ETAP ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR"

Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl, "Yaşam Vadimizde çocuklarımız güvenli bir şekilde oyun oynayacak; şen kahkahaları duyulacak, gençlerimiz sosyalleşecek; spor yapacak, ailelerimiz nefes alacak; hep birlikte keyifli vakit geçirecek, yaş almış büyüklerimiz gönüllerince dinlenecek. Tuzlamızda yaşam daha mutlu akacak. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da İstanbul Büyükşehir Belediyemizle işbirliği halinde Tuzla’mız için, Tuzlalı komşularımız için en iyi ve en yararlı projeleri hayata geçireceğiz. Yaşam Vadimizin 3. etabı için de çalışmalarımız devam ediyor. Üçüncü etabı da bitirdiğimizde, sadece Tuzlamız değil İstanbulumuz da yeşil bir cennet kazanmış olacak" ifadelerini kullandı.Açılış Töreni, belediye başkanları ve meclis üyelerinin fotoğraf çekimiyle sona erdi.