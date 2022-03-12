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İBB Başkanı İmamoğlu'ndan 'kar yağışı' uyarısı: İstanbul'un tamamına hâkim hale gelmesi bekleniyor

#Istanbul#Kar Yağışı#Ekrem İmamoğlu
İBB Başkanı İmamoğlundan kar yağışı uyarısı: İstanbulun tamamına hâkim hale gelmesi bekleniyor

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, beklenen yoğun kar yağışının kuzeyden İstanbul'a girdiğini ve gece yarısına kadar devam edeceğini söyledi. İmamoğlu, "Kuzeyden giriş yapan bu kar yağışı Karadeniz kıyısındaki ilçe ve mahallelerimizde kendini göstermeye başladı. 1 buçuk saat içerisinde İstanbul'un tamamına hâkim hale gelmesi bekleniyor." dedi.

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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu AKOM'da kar yağışına ilişkin son durumu değerlendirdi. İstanbul'da etkili olan kar yağışı için en kritik günün yaşandığını belirten İmamoğlu, "Şu anda meteoroloji uzmanı arkadaşların ifadesiyle yoğun kar yağışı kuzeyden İstanbul'a girmiş durumda. Kuzeyden giriş yapan bu kar yağışı Karadeniz kıyısındaki ilçe ve mahallelerimizde kendini göstermeye başladı. 1 buçuk saat içerisinde İstanbul'un tamamına hâkim hale gelmesi bekleniyor. Dolayısıyla çok yoğun kar yağışı gece yarısına kadar devam edeceği öngörülüyor" şeklinde konuştu.

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"ANADOLU YAKASI'NDA 30-50 CM KAR KALINLIĞI BEKLENİYOR"

Kar yoğunluğunun dikkat alınması gerektiğini söyleyen İmamoğlu, "Özellikle Anadolu Yakası'nda 30-50 santimetre arası kar kalınlığı bekleniyor. Boğaz çevresinde ve güneye doğru kısımlarda 15-30 santimetre civarında kar kalınlığı bekleniyor. 30-50 santimetre kar kalınlığı beklenen ilçeler arasında Büyükçekmece, Beylikdüzü hattının bulunduğu da ifade ediliyor" açıklamalarında bulundu.

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#Istanbul#Kar Yağışı#Ekrem İmamoğlu

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