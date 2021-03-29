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Uğur ŞAHİN - İstanbul DHA
Haber Giriş: 29.03.2021 - 17:36 | Son Güncelleme:

İBB Başkanı İmamoğlu'ndan, AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe'ye ziyaret

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İBB Başkanı İmamoğlu'ndan, AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe'ye ziyaret

İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe'yi ziyaret etti.

İmamoğlu, göreve kısa süre önce başlayan Kabaktepe'yi Sütlüce'deki AK Parti İl binasında ziyaret etti.

İmamoğlu, Kabaktepe'ye "Tarihte İstanbul Haritaları" adlı harita koleksiyonunu hediye etti.

Ziyaretle ilgili sosyal medya hesabından açıklamada bulunan İmamoğlu, "AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe'yi ziyaret edip kendisine yeni görevinde başarılar diledim. İstanbul'un hayrına olacak tüm konularda herkesle diyalog içinde olmaktan memnuniyet duyarız" dedi.

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