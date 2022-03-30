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İBB Başkanı İmamoğlu'na suikast iddiasına takipsizlik kararı

#Ekrem İmamoğlu#Suikast#Takipsizlik
İBB Başkanı İmamoğluna suikast iddiasına takipsizlik kararı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na mektupla yapılmış suikasta uğrayabileceği iddiasına ilişkin şikayeti nedeniyle yürütülen soruşturmaya takipsizlik kararı verildi.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Kemal Polat aracılığıyla suikasta uğrayabileceği iddiasına ilişkin yaptığı suç duyurusunun ardından başlatılan soruşturma tamamlandı. Ekrem İmamoğlu'nun şikayetiyle soruşturma başlatıldığı belirtilen takipsizlik kararında, Danıştay saldırısı davasının hükümlüsü Osman Yıldırım'ın cezaevinden gönderdiği mektupta İmamoğlu'nu kastederek "Pimi çekilmiş bir el bombası atılarak" suikast yapılacağının belirtildiği yer aldı.

Şikayetçinin can güvenliği olmadığı gerekçesiyle şikayetçi olduğu ifade edilerek "atılı suçların oluşabilmesi için suçun icrai hareketlerine başlanması veya teşebbüs aşamasında kalması gerektiği" vurgusu yapıldı. Kararda, "Somut olayda icrai hareket kapsamında veya teşebbüs aşamasında kalabilecek nitelikte cezalandırılmayı gerektirir bir eyleme rastlanmadığından ve suçun yasal unsurlarının oluşmadığından kovuşturmaya yer olmadığına karar verildiği" ifadesi kullanıldı. Karara, 15 gün içinde itiraz edilebileceği de ifade edildi.

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#Ekrem İmamoğlu#Suikast#Takipsizlik

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