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İBB Başkanı İmamoğlu'na 2 yıl 4 aya kadar hapis talebi

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#Ekrem İmamoğlu#İSTANBUL#İstanbul Büyükşehir Belediyesi
İBB Başkanı İmamoğluna 2 yıl 4 aya kadar hapis talebi
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 14, 2023 11:41

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na Tuzla'da 'İleri Biyolojik Arıtma Tesisi 3. Etap Açılışı Programı'nda yaptığı konuşmada, Tuzla Belediye Başkanı Sadi Yazıcı'ya hakaret ettiği iddiasıyla "Kamu görevlisine alenen hakaret" suçundan dava açıldı. İddianamede, İmamoğlu'nun sözleri nedeni ile 2 yıl 4 aya kadar hapis cezası ile cezalandırılması talep edildi.

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Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Sadi Yazıcı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından 25 Ekim 2022 tarihinde gerçekleştirilen, 'Tuzla İleri Biyolojik Arıtma Tesisi 3. Etap Açılışı Programı'nda yaptığı konuşmadan sonra aracına doğru hareket ettiği sırada, alanda bulunan bazı kişilerin, Tuzla Belediye Başkanı'nı yuhaladıklarını, yasal protesto ve eleştiri sınırını aşmak suretiyle onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte somut fiil ve eylemlerde bulunduklarını, bu sırada kürsüde konuşma yapan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, yaşanan bu duruma, kendisinden beklenilen devlet adamına yakışır şekilde suhuletin sağlanmasına yardımcı olmasının, aksine olayları tırmandırıcı ifadeler kullandığını, halkın saldırgan tavırlarını körüklediğini ve "O arkadaş burayı germeye gelmiş. Nezaketsiz provokasyona devam ediyor, kötü söz sahibine aittir" dediği anlatıldı.

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"KARŞIMIZDA KURNAZ BİR GÜÇ VAR"

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu konuşmasının devamında da, "Zaten arkadaş gergindi, saniyede bir öksürüyordu. Belli ki kendini kurmuş, gergin insan vücudu onu yapar, öksürür, daralır bunalır. Twitter belediyeciliği yapıyor. Bugün buraya kötü bir ruh haliyle gelmiştir. Tuzağa düşmeyeceksiniz. Belli ki bir şey olmak istiyor, bir sıkıntısı var çözüm arıyor. Dönüyorlar, 1994'ten 2019'a kadar yaptıklarını anlatıyorlar, lan 3,5 sene. 3 ayını siz çaldınız lan. 1,5 senesi pandemi, bir seneye yaklaşıyor. Cebimizdeki paraları da çaldınız, Tuzla Belediye Başkanı'dır, yanlış yapmıştır. Sadece amacına uygun kurnazca bir uygulama yapmıştır. Karşımızda kurnaz bir güç var. Kurnazlıklara asla müsaade etmeyin" dediği ve 'Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik ve Aşağılama', 'Suç İşlemeye Tahrik', 'İftira' ve ,'Hakaret' suçlarını işlediği gerekçesiyle şikayetçi olundu.

EKREM İMAMOĞLU: SİYASİ SAİKLERLE YAPILDI

Şikayet üzerine Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Hazırlanan iddianamede, şüpheli Ekrem İmamoğlu'nun beyanına da yer verildi. Ekrem İmamoğlu beyanında, Sadi Yazıcı'nın yuhalandığı esnada 3 kez ayağa kalkıp izleyicilere dönerek onları sakinleştirmek ve susturmak için el işaretinde bulunduğunu, söz konusu şikayetin ciddiyetten uzak ve siyasi saiklerle yapıldığını, ortada detaylı savunma yapılacak bir durum olmadığını, lekelenmeme hakkının bir gereği olarak kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilmesini belirterek üzerine atılı suçlamaları kabul etmediğini ifade etti. İddianamede, şüpheli Ekrem İmamoğlu'nun, 'Kamu görevlisine alenen hakaret' suçundan 1 yıldan 2 yıl 4 aya kadar hapis cezası ile cezalandırılması ve siyasi yasak istendi. İddianamede, “Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik ve Aşağılama", "Suç İşlemeye Tahrik" ve "İftira" suçlarından ise kovuşturmaya yer olmadığına karar verdi.

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#Ekrem İmamoğlu#İSTANBUL#İstanbul Büyükşehir Belediyesi

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