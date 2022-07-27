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İBB Başkanı İmamoğlu, Murat Ongun'un babasının cenazesine katıldı

#Murat Ongun#Cenaze#Nihat Ongun
İBB Başkanı İmamoğlu, Murat Ongunun babasının cenazesine katıldı

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, danışmanı Murat Ongun'un hayatını kaybeden babası Nihat Ongun'un cenazesine katıldı.

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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı Murat Ongun'un önceki gün yaşamını yitiren babası emekli Binbaşı Nihat Ongun için Giresun Merkez Hacı Miktad Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Cenazeye Ongun'un ailesi ve yakınlarının yanı sıra İBB Başkanı İmamoğlu, CHP Giresun Milletvekili Necati Tığlı ve çok sayıda vatandaş katıldı.

İBB Başkanı İmamoğlu, Murat Ongunun babasının cenazesine katıldı

Namazdan önce İmamoğlu, Murat Ongun'a başsağlığı dileyerek, sohbet etti. Nihat Ongun'un cenazesi, öğle vakti kılınan namazın ardından Merkez Yeni Mezarlık'ta toprağa verildi.

İBB Başkanı İmamoğlu, Murat Ongunun babasının cenazesine katıldı

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#Murat Ongun#Cenaze#Nihat Ongun

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