İBB Başkanı İmamoğlu koltuğunu 3. sınıf öğrencisi Ali Selim'e devretti... İlk talimatı bu oldu

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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle koltuğunu, Zeytinburnu Haluk Ündeğer İlkokulu 3'üncü sınıf öğrencisi Ali Selim Metli'ye devretti.

İBB'nin Saraçhane'deki ana yerleşkesindeki başkanlık makam odasında gerçekleştirilen törene aynı okulun farklı sınıflarında okuyan 6 öğrenci ile öğretmenleri katıldı. Öğrencilerle tek tek tanışan İmamoğlu, sözü Ali Selim Metli'ye bıraktı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı makamına oturan çocuk Başkan Ali Selim Metli konuşma yaptı. Konuşmasında Metli, "Bugün 23 Nisan'da Türkiye Büyük Millet Meclisi açıldı. Atatürk bu özel günü biz çocuklara armağan etti. Ben bu yüzden Atatürk'e büyük hayranlık duyuyorum ve bugün çok mutluyum. Burada konuşmama olanak sağladığınız için de sizlere çok teşekkür ederim" dedi.

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Öğrencilerin okula giderken çantalarını taşımakta zorlandığını ifade eden Başkan Ali Selim Metli'nin ilk talimatı ise öğrencilerin çantalarını ve eşyalarını koyabilmeleri için tüm sınıflara öğrenci dolapları yapılması oldu. Ayrıca her okulda yemekhanelerin olması gerektiğini belirten Metli, öğrencilerin gelişimine destek olunması gerektiğini söyledi. Bu kapsamda telefon ile İBB Destek Hizmetler Daire Başkanı Barış Yıldız'ı arayan Başkan Metli, öğrenci dolaplarının yapılması için gerekli çalışmaların başlatılması talimatını verdi.

"YILLARCA OTURUP ŞAŞIRANLAR VAR"

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan tüm parklara çöp kutusu konulmasını isteyen Ali Selim Metli diğer isteklerini unutunca öğretmenleri destek oldu. Yaşanan bu anlardan sonra İmamoğlu, "Tabi ki unutabilir, bir anda makama oturdu. Yani yıllarca oturup şaşıranlar var" dedi. İmamoğlu'nun "Ali Selim devam etmeyi düşünüyor musun?" sorusuna "Evet" diyen Metli'nin cevabı herkesi güldürürken İmamoğlu "Biliyorsun, başkanlık koltuğu hiç kimseye ait değil, millete ait. Biz sadece temsilciyiz ve milletimize layık olmak için çalışıp hizmet ediyoruz" ifadelerini kullandı.

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Öğrenci ve öğretmenlere teşekkür ederek günün anısına hediye veren İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, misafirlerini kapıya kadar uğurladı. Bu sırada 31 Mart Seçimlerini ailesi ile takip ettiğini anlatan bir öğrencinin, "Seçim olduğunda televizyonlarda izlemiştik, sizin kazandığınızı öğrenince havalara uçtum" sözlerine İmamoğlu, "Sana, bu güzel duygularına layık olalım inşallah" yanıtını verdi.