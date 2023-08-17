İBB Başkanı İmamoğlu: İlk defa Bahçeşehir'de Esenyurt'ta bir metro hattımız ilerliyor

Haberin Devamı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Mahmutbey-Bahçeşehir-Esenyurt Metro Hattı'nda yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı. TBM geçişine de katılan İmamoğlu, kazı çalışmalarındaki ilerlemenin yüzde 25 seviyelerine ulaştığını belirterek, "Arkadaşlarımın ifadesine göre yaklaşık 2 bin 200 metresi tamamlanmış oldu. Yani TEMA Hastane bölümünden başlayan TBM kazıları şu anda tam gaz Mahmutbey'e doğru gidiyor. Etkin bir biçimde ilerliyoruz. Burayı sıfır düzeyinde almıştık. Her ne kadar 2017'de ihalesi yapılmış olsa da hiç başlanmamıştı. Birçok projeyle ilgili süreçleri revize edildi, yenilendi. Bir nevi kusur olmayacak şekilde başlangıcını sağlamış olduk. Yüzde 25'i aşan bir oranda ilerleme kaydettik. Hem yüklenicilerimiz, hem kurumumuzun kıymetli çalışanları, yöneticileri çok uyumlu bir çalışma yürütüyorlar" dedi.

Haberin Devamı

"İSTANBUL'UN BATISINA İLK METRONUN ERİŞİMİ BAŞLIYOR"

Yaklaşık 3 milyon insanın İstanbul'a bağlanacağını söyleyen İmamoğlu, "İstanbul'un batısına ilk metronun erişimi başlıyor. Küçükçekmece'yi bir hat kabul edersek Küçükçekmece'nin batısına doğru ilk defa Bahçeşehir olsun, Esenyurt olsun, bir Metro hattımız ilerliyor. Çok ihmal edildi yıllarca. Sefaköy-Beylikdüzü metro projemizi başlatırsak iki koldan, hem kuzeyden hem güneyden yaklaşık 3 milyon insanımızı İstanbul'a bağlamış olacağız" diye konuştu.