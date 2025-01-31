İBB Başkanı İmamoğlu, iki ayrı soruşturma kapsamında ifade verdi

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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hakkında yürütülen iki ayrı soruşturma kapsamında ifadesinin alınması için çağrıldığı İstanbul Adliyesi'ne avukatlarıyla birlikte geldi.

Binanın protokol kapısından giriş yapan ve adliyenin Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunun bulunduğu 7. katına çıkan İmamoğlu'nun savcılıktaki ifadesinin alınmasına başlandı.

İmamoğlu'na destek vermek için Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, CHP'li bazı iller ve ilçelerin belediye başkanları ile milletvekilleri de sabah saatlerinde adliyeye geldi.

İfade işlemlerinin yapıldığı 7. katta toplanan belediye başkanları, milletvekilleri ve avukatların yer aldığı kalabalığın koridora konulan bariyeri geçmesine izin verilmedi. Bu sırada görevlilerle kalabalık arasında zaman zaman gerginlik yaşandı.

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Öte yandan İmamoğlu'na destek vermek için çok sayıda partili İstanbul Adliyesi'nin karşısındaki meydanda toplandı. Bazı vatandaşlar pankartlar taşırken, bazıları da slogan attı. Kalabalık nedeniyle adliyenin çevresinde güvenlik önlemleri alındı.

İMAMOĞLU'NUN İFADE VERME İŞLEMİ TAMAMLANDI

İmamoğlu'nun savcılık ifadesi yaklaşık 1 buçuk saat sürdü.

SORUŞTURMALAR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, katıldığı bir programda İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek ve ailesi hakkında kullandığı sözlerden dolayı İBB Başkanı İmamoğlu hakkında "kamu görevlisine karşı görevinden dolayı hakaret", "tehdit" ve "terörle mücadelede görev almış kişileri hedef gösterme" suçlarından soruşturma başlatılmıştı.

Başsavcılıkça ayrıca İmamoğlu'nun 27 Ocak'ta düzenlediği basın toplantısında, bazı soruşturmalar ve kamu davalarında görevli bilirkişiyi, soruşturma şüphelileri lehine sonuçlanacak şekilde karar verilmesi amacıyla alenen hedef gösterdiği gerekçesiyle "adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs" suçundan soruşturma açılmıştı.

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İmamoğlu, hakkında yürütülen bu iki soruşturma kapsamında ifadesinin alınması için savcılığa çağrılmıştı.