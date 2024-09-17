İBB Başkanı İmamoğlu: Hedef 500 kreş

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Sultangazi’de düzenlenen ve “Yuvamız İstanbul” adıyla hizmet verecek çocuk etkinlik merkezlerinin toplu açılışı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından gerçekleştirildi. Açılış töreninde konuşan İmamoğlu, “Mega Proje” olarak tanımladığı kreş sayısının, yapımı devam edenlerle birlikte 2024-2025 eğitim yılı ortalarında 160’ı bulacağını söyledi. 5 yılın sonunda da bu rakamı 500’e çıkarmayı hedeflediklerini dile getiren İmamoğlu, “Çocuklarına özen gösteren, onları iyi yetiştiren bir memleket çok güçlü olur. Çocuklarımızı koruyacak, en iyi şartlarda hazırlayacağız. Daha önemli ve öncelikli bir işimiz yoktur” dedi.