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İBB Başkanı İmamoğlu: Hedef 500 kreş

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#İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi#İBB#Ekrem İmamoğlu
İBB Başkanı İmamoğlu: Hedef 500 kreş
Fatma AKSU
Oluşturulma Tarihi: Eylül 17, 2024 07:00

İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından İstanbul’un 12 ilçesinde, yeni eğitim ve öğretim yılında 3-6 yaş arası dezavantajlı çocukların okulöncesi eğitim almasını sağlamak amacıyla hayata geçirilen ve 2 binin üzerinde çocuğun faydalanacağı 21 kreş daha hizmete açıldı.

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Sultangazi’de düzenlenen ve “Yuvamız İstanbul” adıyla hizmet verecek çocuk etkinlik merkezlerinin toplu açılışı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından gerçekleştirildi. Açılış töreninde konuşan İmamoğlu, “Mega Proje” olarak tanımladığı kreş sayısının, yapımı devam edenlerle birlikte 2024-2025 eğitim yılı ortalarında 160’ı bulacağını söyledi. 5 yılın sonunda da bu rakamı 500’e çıkarmayı hedeflediklerini dile getiren İmamoğlu, “Çocuklarına özen gösteren, onları iyi yetiştiren bir memleket çok güçlü olur. Çocuklarımızı koruyacak, en iyi şartlarda hazırlayacağız. Daha önemli ve öncelikli bir işimiz yoktur” dedi.

 

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#İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi#İBB#Ekrem İmamoğlu

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