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İBB Başkanı İmamoğlu bugün çifte ifade verecek

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#İBB#Ekrem İmamoğlu#İfade
İBB Başkanı İmamoğlu bugün çifte ifade verecek
Fatma AKSU
Oluşturulma Tarihi: Ocak 31, 2025 07:00

TÜRKİYE Belediyeler Birliği (TBB) ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, bu sabah İstanbul Adliyesi’nde vereceği çifte ifade öncesi dün sabah sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

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Halk TV’den 4 gazetecinin adli kontrolle serbest kaldığını, gazeteci Suat Toktaş’ın tutuklandığını hatırlatan İmamoğlu özetle şunları söyledi:

ERKEN SEÇİM ÇAĞRISI

“Bu kötü gidişata dur demek için partimiz yola çıktı. Bu dibe vuruştan kurtulmanın tek yolu seçimdir. Erken seçim. Bu yüzden Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel, partimiz için son derece demokratik bir cumhurbaşkanı adayı belirleme süreci başlattı. Partimizin bu kararını en güçlü bir şekilde destekliyorum. Hepimiz bu süreçte güçlerimizi birleştirmeliyiz. Sabah Çağlayan Adliyesi’nde olacağım. Yargının bağımsız olmasını, herkesin adalete güvenebilmesini istediğim için ifadem alınacak. Ama yarın (bugün) sadece benden ifade alınmayacak. Benim gibi düşünen on milyonlarca vatandaşımızdan ifade alınacak. Sandık gelir, herkes boyunun ölçüsünü alır. Bu yoldan da dönmeyeceğim.”

 

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#İBB#Ekrem İmamoğlu#İfade

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