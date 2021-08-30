İBB Başkanı İmamoğlu: 2036 Olimpiyatları İstanbul’da olacak

Aquatlon ve su topu müsabakalarının startını veren İmamoğlu, “İstanbul spor stratejisi ve gelecek planı diye bir toplantı yaptık. Burada amacımız 2036 Olimpiyatları’nı İstanbul’a getirmek. Bu konuda iddialıyız. Aynı zamanda Paralimpik Olimpiyat ve Oyunları’nı da buraya getireceğiz dolaysıyla. İnşallah bundan sonra hiç bir olimpiyat seyircisiz olmasın. Hep böyle seyircili olsun” dedi.

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