İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ifadeye çağrıldı

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Katıldığı bir televizyon programında Başsavcı Gürlek ve ailesi hakkında kullandığı sözlerden dolayı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında ifadeye çağrılan İmamoğlu için "bir kısım soruşturmalarda görevli bilirkişinin hedef gösterilmek suretiyle yargı görevi yapanın etkilemeye teşebbüs edilmesi" suçundan dün ayrı bir soruşturma başlatıldı.

Söz konusu soruşturma kapsamında Başsavcılıkça İmamoğlu'na ifade vermesi için çağrı kağıdı gönderildiği ve avukatının arandığı kaydedildi.

İBB Başkanı İmamoğlu'nun, her iki soruşturma kapsamında ifade vermek üzere 31 Ocak'ta İstanbul Adliyesi'ne geleceği öğrenildi.