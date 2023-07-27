İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 100 yeni metro alımı sözleşme imza törenine katıldı

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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Emirgan Korusu'nda düzenlenen 100 yeni metro aracı sözleşme imza töreni’ne katıldı. M4 Kadıköy-Sabiha Gökçen Havalimanı hattına dahil edilecek 100 yeni metro aracının üretimi Ankara'da yapılacak. İlk dizin metro araçlarının 2024 Şubat ayında hatta indirilmesi planlanırken, 2025 Eylül ayında dahil edilecek ikinci dizin araçlar ile birlikte 100 araç hizmete girmiş olacak. Sözleşme törenine İmamoğlu'nun yanı sıra İBB Genel Sekreteri Doç. Dr. Pelin Alpkökin, Raylı Sistemler Daire Başkanı Ceyhun Avşar ve yüklenici firma yetkilisi Murat Bozankaya katıldı. İstanbulluların en büyük konusu ve sorunu ulaşım, 2023 yılı yatırım harcamalarımızın yüzde 40’ını raylı sistemlere durumdayız diyen Ekrem İmamoğlu, "Göreve geldiğimizde plansızlıktan ve finans kabiliyeti olmadığından yada finansla ilgili düzenlemeleri oluşturulmadığından durmuş ve sorunları olan 10 metro hattını devralmıştık. Bu terk edilmiş pozisyona düşmüş olan metro inşaatlarımıza dair biz hızlıca harekete geçtik ama milyarlarca liralıkta bir zararı kentimiz, bütçemiz yaşamış oldu." Dedi.

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"TERK EDİLMİŞ ŞANTİYE ŞEKLİNDE DEVİR ALDIĞIMIZ BÖR DÖNEMİ HATIRLATMAK ZORUNDAYIM"

Ekrem İmamoğlu, "Siyasi bir manevra için -mış gibi yapmak adına bir ihaleye çıkmak, bir işe başladım demek kadar yanlış bir şey yok. Üzülerek söylüyorum ki 2015’de, 2016’da, 17’de yani bundan yaklaşık 7-8 sene önce ihalesi yapılmış, bazılarına çivi dahi çakılmamış, bazılarına hiç başlanamamış, bazıları terk edilmiş bir şantiye şeklinde devir aldığımız bir dönemi halkımıza hatırlatmak zorundayım. O bakımdan biz hem israfı hem de maliyetini arttırarak bu milletin cebinden daha fazla para çıkmasına vesile olan bu düzeni tam tersine çevirerek aklın, bilimin, tekniğin hakım olduğu bir şekilde –mış gibi yapmadan, insanlarını aldatmadan, hemşerilerine şeffaf bir şekilde neyi yapabileceğiniz, yapamıyorsa da niçin yapamadığını aktarabilen bir yönetim olduk. Olmaya da devam edeceğiz." Dedi.

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"25-30 YILDA ALINMASI GEREKEN ÖDEMEYİ 11 AYDA BİZDEN ALDILAR"

İmamoğlu, "Kadıköy Sabiha Gökçen Havalimanı arasındaki metro hattımızda yeterli araç şu anda yok. Burada biliyorsunuz son bağlantısını bakanlık yaparak bize devretti. Ama tabii araç süreci ne yazık ki biraz geride kaldı ve bunu hızlıca tamamlamak zorundayız. Burada hazır basın mensubu arkadaşlarımızı bulmuşken hani söyleyeyim bu Sabiha Gökçen'e bakanlığın yapmış olduğu bağlantının açılışı yapılmıştı. Burası İBB'ye devredilecekti ve biz açılışına da davet edilmemiştik. Biz de demiştik ki ‘teşekkür ederiz, elinize sağlık, hayırlı olsun. Ama yani bu İBB'ye ait bir mekanizma olacağı için keşke davet edilseydik. Zira parasını bizden alacaksınız dedik.’ Deyince normalde 25-30 yılda daha önceki düzene göre belediyenin kasasından, hazine payından kesinti yapılarak 25-30 yılda parası alınan bu tür hatların son genelgeyle beraber değiştirilen genelgeyle beraber o hattın parası bizden 11 ayda alındı. 11 ayda kesildi ve alındı. Yani şu anda bizim o hatla ilgili devletimize yani borcumuz kalmadı. Bu olacak iş değil. Burada üretici firmalar, finansçılar var aramızda. Bize 10-11 ayda para değil, bize 5 yılda para garantisi veren bir kurum olsun, ülkemizde bütün metrolarını 5 yılda bitiririz İstanbul'un, onu ifade edeyim." Diye konuştu.

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"İSTANBUL HALKI ADINA UYARIYORUM"

Projelerin finansal süreçlerinde Bakanlık tarafından bekletildiklerini söyleyen İmamoğlu, "Bu ülkenin İstanbul Büyükşehir Belediyesi de bizim, Ankara’sı da bizim, Bursa’sı da bizim. O bakımdan bu kurumlara bu bakışı kenara itip, Türkiye’mizin ne yazık ki bugün içine sokulduğu hem ekonomik krizlerden, hem başka krizlerden çıkış hattını bir seferberlik ruhu içerisinde, milletçe bütünleşerek aşmamızın yolunu bu günün iktidarının bulması şarttır. Bu yeni aklı ortaya koymayan siyasi zeminin asla ve asla milletimizde olumlu ve sürdürülebilir bir itibarı olmayacaktır. Bu bağlamda İstanbul halkı adına, 16 milyon İstanbul halkı adına böylesi uyarımı yapayım.ö Derken İBB ve Bakanlık arasında kesintilerin daha önce de olduğunu ve olacağını da söyleyen İmamoğlu, “Şimdiden bakanlığımızı uyarmış olayım. Bu sürdürülebilir bir durum olmayacaktır. Tabi yeni hükümetin bakanlıklarına yazılarla bildiriyorum. Hangi konu olursa olsun, hem sözlü mümkün olmaz ise de yazılı, gayet nezaketli bir biçimde, gayet saygılı bir biçimde kurumlarımızın başında ki insanlara bildiriyorum." diye konuştu.