İBB Başkan Danışmanı Duman'ın ifadeleri ortaya çıktı

Haberin Devamı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, tutuklanmasının ardından İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu zanlılar hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından yürütülen soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınmasının ardından sevk edildiği İstanbul Adliyesi'nde savcılıkça ifadesi alınan Duman, hakkında adli kontrol tedbiri istemiyle hakimliğe gönderildi.

Duman, emniyetteki ifadesinde, kendisine gösterilen bazı şüphelileri İBB'de yöneticilik yaptıkları için tanıdığını belirtti.

Duman İmamoğlu ile Trabzonspor'da farklı dönemlerde yöneticilik yapmaları nedeniyle ilk olarak birbirlerini ismen tanıdıklarını anlatarak, "2010 yılından beri şahsen bu tanışmaya Türkiye İnsan Yönetimi Derneği (PERYÖN) başkanlığım vesile olmuştur. 2019'da belediye başkanlığına adaylık sürecinde insan kaynakları alanındaki deneyimim nedeniyle yardımcı olmamı istedi. Bende bu teklifi kabul ederek İBB resmi danışmanlık kadrosunda görev aldım. Aramızda başkaca bir yakınlık yoktur." beyanında bulundu.

Haberin Devamı

GİZLİ TANIKLARIN İDDİALARI SORULDU

Duman'a, iki gizli tanığın ifadesi okunarak, iddialara karşı beyanı soruldu.

Buna göre, gizli tanık "Meşe"nin ifadesinde şunlar yer aldı:

"Yiğit Oğuz Duman, İBB'de arka planda, gölgede kalmaya çalışan ama bir o kadar da aslında İBB yapılanması gerçekleştiren kişidir. İdeolojik bir yaklaşımı olmamakla beraber, kendi çıkarları doğrultusunda, kendi danışmanlık firmaları dahil birçok firmaya İBB yapılanması esnasında çıkar sağlamıştır. Bu noktada en önemli unsurlardan bir tanesi, Duman, İBB İştiraki olan, insan kaynakları Yönetimini yapan İSPER AŞ'nin yönetimini sağlamaktadır. İSPER AŞ, İBB'ye sözleşmeli personel sağlamaktadır, aynı şekilde mesela İGDAŞ ve İSKİ gibi iştiraklerin sayaç okuma hizmetleri gibi hizmetlerini de vermektedir. İSPER AŞ aynı zamanda Bölgesel İstihdam Ofislerinin Yönetimini de yapmaktadır. İBB'deki kamusal görevleri, iştiraklerdeki kişilerin işe girişlerinin tüm koordinasyonu Duman tarafından yapılmaktadır. insan kaynakları stratejisinde Türkiye'de bir çok STK'de de koordinasyonu sağlayan Duman, işe alımlarda, özellikle sözleşmeli personellerde, CHP örgütleri, HDP örgütleri gibi yerlerden gelen listelerin yerleşimini yapan kişidir. Kısacası, tüm İBB ve iştiraklerinin insan kaynakları gibi çok kilit bir alanın yönetimini yapmaktadır."

Haberin Devamı

Gizli tanığın bu beyanına ilişkin Duman, İBB'de insan kaynakları açısından danışmanlık yaptığını aktararak, "Bu danışmanlığım işe alım yetkisi vermemektedir. Herhangi bir yerde imza yetkim yoktur. Tarafıma verilen bir liste yoktur. Gizli tanığın ifadesi benim iş tanımımdan ibarettir. Beyanları soyuttur. Ben ve ekibim İBB'de insan kaynakları uygulamalarının sağlıklı şeffaf, düzgün işletilmesini gözetiriz. Ayrıca hiçbir şekilde kendi şirketim ya da başkaca şirketlerin İBB ile iş yapması söz konusu değildir. Kaldı ki buna dair somut bir veri de yoktur. Beyanlar iftira niteliğindedir." dedi.

"DUMAN, PARA TAHSİLATLARINI GRUP BAŞKANI OLARAK GÖREV YAPAN EROL İSİMLİ ŞAHIS VASITASIYLA YÜRÜTMEKTEDİR"

Haberin Devamı

Gizli tanık "Zeytin" ise ifadesinde şunları kaydetti:

"Buradaki işlemler usulsüz olarak menfaat karşılığı Elçin Karaoğlu (şüpheli) tarafından yapılmıştır. Sarıyer Tarabya'da bulunan *** *** restoranda Karaoğlu tarafından imara aykırı uygulamalar yapılmıştır. Karaoğlu bu işlemleri, nakit olarak temin ettiği menfaatleri makam şoförü Süleyman isimli şahıs aracılığıyla yapmaktaydı. Bir iki kere söz konusu para alma işlemlerini Maslak'ta bulunan bir benzin istasyonu içerisinde gerçekleştirmiştir. Beşiktaş Kuruçeşme'de bulunan O.R'de Mehmet Çakılcıoğlu (şüpheli) tarafından talimat verilerek usulsüz, imara aykırı uygulamalar yapılmıştır. İmar Müdürlüğü altındaki silüet şefliğinde büyük projelerden silüet onayı altında nakdi veya gayri nakdi menfaatler temin edilmiştir. Buna ilişkin görüşmeleri Ramazan Gültekin (şüpheli) yürütmekteydi. Bu kapsamda Eyüpsultan Göktürk'teki S. İnşaat Projesinden 1 milyon dolar nakit para Gültekin tarafından istenmiştir.

Haberin Devamı

Beşiktaş'ta bulunan P. İnşaat'a ait Levent bölgesindeki inşaatın bodrum katta emsal harici alanlar yapıldığı ve silüete aykırılık konusunda inisiyatif kullanılarak usulsüzlükler Gültekin tarafından yönetilmiştir. Yakup Öner (şüpheli) isimli şahıs Ekrem İmamoğlu'nun talimatıyla belediye bünyesindeki büyük çaplı teknik bilgi gerektiren önemli konulardaki işleri takip etmekten sorumluydu. Fatih Keleş (şüpheli) para tahsilatlarıyla alakalı Florya sahilde bulunan bir galeriyi kullanmaktaydı. Keleş elde ettiği nakit paraları Murat Gülibrahimoğlu'na (şüpheli) aktararak saklamaktadır. Öğrendiğim kadarıyla bu paraların birçoğu Gülibrahimoğlu'yla yurt dışına çıkartılmıştır. Duman, para tahsilatlarını grup başkanı olarak görev yapan Erol isimli şahıs vasıtasıyla yürütmektedir."

Haberin Devamı

Şüpheli Duman, gizli tanığın iddialarının hayal ürünü olduğunu savunarak, "Bu benimle de ilgili değildir. Benimle ilgili beyanına, öğrendiğim kadarıyla şeklinde başlamaktadır. Hakkımdaki iddialarının dedikodu mahiyetinde olduğunu kendi itiraf etmektedir. Olay örgüsündeki iddia ve şahıslardan haberim yoktur. Benim iş alanıma dahi girmeyen konulardır. Erol isimli şahsın 'Grup başkanı olarak görev yapan Erol' olarak tanımlanmasından ötürü teknoloji grup başkanı Naim Erol Özgüner (şüpheli) olabileceğini değerlendiriyorum." beyanında bulundu.

18 MİLYONLUK PARA TRANSFERİ

Duman'a ifadesi sırasında, Selin Yönetim Danışmanlığı ve Eğitici Yayınlar Sanayi Ticaret Limited Şirketi'yle arasında 208 kez olmak üzere toplamda 18 milyon 156 bin 39 liralık para transferi soruldu.

Duman, şirketin kendisi ve eşine ait olduğunu, söz konusu transferlerin de ticari olduğunu belirtti.

Duman'a, şüpheliler Murat Ongun'la 844, Emrah Bağdatlı'yla 324 ve Fatoş Pınar Türker'le 252 olmak üzere toplamda 21 kişiyle 3 bin 533 kez verdiği ortak baz kayıtları da soruldu.

Söz konusu isimlerin tamamına yakınını tanımadığını savunan Duman, "Emrah Bağdatlı isimli şahsı da tanımam. Muhtemelen diğer başkan danışmanı Murat Ongun ile yaptığım görüşmelerde etkinliklerde baz vermiş olabilirim. Fatoş Pınar Türler İBB Medya AŞ Genel Müdürüydü. Kendisi ile pek çok toplantıya katıldım. Bu toplantıların muhteviyatı yönetim toplantılarıdır. Ongun'u başkan danışmanı olması nedeniyle tanırım. İBB'de denk makamlarda bulunduğumuz için sıklıkla aynı toplantılara katılmışızdır. Bire bir görüşmemiz çok nadiren gerçekleşmiştir." ifadelerini kullandı.