İBB barınağının yanında vahşet

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) ait hayvan bakımevinin yakınında hayatını kaybeden hayvanların bir çukura atılarak üstü açık bir şekilde bırakılması sosyal medyada tepki topladı. Bunun üzerine olay yerine giden basın mensupları, bakımevinin bulunduğu yerden bir iş makinesi ile minibüsün hızlıca ayrıldığını gördü.

Güvenlik görevlileri de gazetecilerin görüntü almasını engellemeye çalıştı. İş makinesinin çalıştığı yerde, sosyal medyadan gelen tepkiler üzerine ölen hayvanları gömme işlemi yapıldığı öğrenildi. Konuyla ilgili açıklama yapan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Görüntüleri asla kabul edemeyiz. Şehrimizi paylaştığımız canlı dostlarımıza yapılan bu uygulamayı yapan kişiler hakkında soruşturma açılmıştır. Gelişmeleri paylaşacağız” dedi.







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