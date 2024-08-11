İBB aracıyla yol kesip adam dövdüler

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Yakalanan 3 kişi ise emniyetteki ifadelerinde, olaydan sonra özür dilediklerini ancak karşı tarafın otomobilin masrafı nedeniyle yaşanan anlaşmazlıktan dolayı şikâyetçi olduğunu öne sürdü.

‘MAKAS YAPARAK ÇARPIP KAÇTI’ İDDİASI

İddiaya göre, Ümraniye Aşağı Dudullu Mahallesi’nde, 1 Ağustos gecesi, içinde İ.K., H.A. ve E.P.’nin bulunduğu İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) ait resmi plakalı yol bakım aracına, K.Ö.D. (20) trafikte makas atarken çarptı. İ.K., H.A. ve E.P. olay sonrası kaçan K.Ö.D.’yi yol bakım aracıyla takip etti ve gencin evinin yakınlarında önünü keserek durdurdu. Araçlarından inen taraflar arasındaki tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Belediye aracından inen 3 kişi, K.Ö.D. ve ablasını darp etti. K.Ö.D. ve ablasının 9 Ağustos’ta emniyete giderek şikâyetçi olması üzerine, polis, İBB’ye ait yol bakım aracının içinde bulunan İ.K., H.A. ve E.P. yakaladı. Şüpheliler hakkında “Kasten Yaralama” suçundan soruşturma başlatıldı.

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ÖZÜR DİLEMİŞLER

Şüphelilerin emniyette verdiği beyana göre, İ.K., H.A. ve E.P. yaşanan olayın kapanması için otomobil sürücüsü K.Ö.D. ile irtibata geçerek özür diledi ve masrafları karşılayacaklarını söyledi. Ancak otomobilin masrafının 27 bin TL olduğu, K.Ö.D. ve babasının 100 bin TL istedikleri iddia edildi. İ.K., H.A. ve E.P. 100 bin TL’yi ödeyemeyeceklerini söylemeleri üzerine, K.Ö.D. 9 Ağustos günü polis merkezine giderek şikâyetçi oldu. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.