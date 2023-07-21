İBB AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu'dan İmamoğlu'na 'toplantı' tepkisi: İstanbul için 200 toplantı yaptın mı?

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, CNN Türk'te Fulya Öztürk'ün sunduğu Akıl Çemberi programında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, CHP'li isimlerle yaptığı toplantıya ilişkin "Bizim bu ve benzeri belki 200'e yakın toplantımız olmuştur" açıklamasını eleştiren Göksu, "Ben İstanbullular adına şu soruyu sormak durumundayım. 50 günde İstanbul için kaç tane toplantı yaptın?" dedi. Göksu'nun açıklamaları şöyle:

Biz sıradan bir şehirden bahsetmiyoruz. İstanbul'dan bahsediyoruz. İstanbul bizim tarihi kültürel değerlerimizin kök hücresidir. İstanbul bizim gözbebeğimizdir. İstanbul, dünyanın en kıymetli hazinesidir. Siz İstanbul gibi bir kentte görev yaparken önce nasıl bir şehirde görev yaptığınızı idrak etmeniz gerekir.

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Şu soruyu soralım; İBB başkanının görev süresi 5 yıla yaklaşıyor. Bu süreye baktığınızda, ilk iki yılı nasıl geçti diye bakacak olursak nasıl geçti? Algı ve manipülasyon... Ne dedi? Araçlardan bahsetti, makam araçlarından bahsetti. Sergiler açtı, kendisi gitmedi. Bir televizyon kanalında konuşurken modaratöre de 'izledim, kanım dondu' dedi, sonra da yarın 'böyle bir görüntü yoktur' dedi. Sonraki iki yıl nasıl geçti? Cumhurbaşkanı adayı olabilmekle... Son bir yıl da Cumhuriyet Halk Partisi Başkanı olabilmekle geçti... Peki soruyorum size? Son 5 yılda İstanbul nerede?

"İMAMOĞLU'NUN İSTANBUL DİYE BİR GÜNDEMİ YOK"

Bu tartışmanın bizi ilgilendiren bir yanı var. İstanbul gibi medeniyet hazinesi bir yerin siz sorumluluğunu üstlenmişseniz, o zaman değerlendireceğiniz objeyi ona göre değerlendirmek zorundasınız. Her gün 98 bin 100 bin araç İstanbul'un dışından İstanbul'a giriyor. Bu araçların sürdürülebilir hızının sağlanması için İstanbul'da bir günde 33 milyon yolculuk yapılıyor. Sadece 7.5 milyon toplu taşımada yolculuk yapılıyor. Bu kadar büyük bir kente siz arkanızı dönüp, başka bir yere giderseniz İstanbul'u başka bir alana taşımız olursunuz. İmamoğlu'nun İstanbul diye bir gündemi yoktur. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı, İstanbullulara başarısızlığın hesabını vermeden kaçmak istiyor.

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"BEN VİDEOYA ŞAŞIRMADIM"

Videoda konuşmalar yapıyorlar. Parti içi meseleler, beni ilgilendirmiyor. CHP'nin iktidardan anladığı 'parti içi' iktidar... Ben videoya şaşırmadım. Kendi içinde her zaman iktidar savaşı var olan bir siyasal anlayış.

Beni ilgilendiren boyutu şu; "Böyle tam 200 tane toplantı yaptık" diyor. Hatta bugün bir gazeteciye verdiği demeçte 250 toplantı yaptık demiş. Şimdi İBB Başkanlığı yapmayan İBB Başkanı, '50 günde 200 toplantı yaptım' diyor. Aynı başkan, İstanbul'un en hayati konusu deprem tartışılırken İBB Meclisi, araştırma önerisini görüşmek üzere toplanıyor ve kendisi bu toplantıya gelmiyor. Bu toplantı da Nisan ayında yapılmıştı.

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"İSTANBULLULAR İÇİN KAÇ TANE TOPLANTI YAPTIN?"

Ben İstanbullular adına şu soruyu sormak durumundayım. 50 günde İstanbul için kaç tane toplantı yaptın? İstanbul gündeminden o kadar uzak ki... 200 toplantıyı İstanbul için yapmış olsa, bu toplantıların kapanış törenini yapmak için dünyanın en önemli insanları davet edilir.

"TATİLDEYDİ YENİ DÖNDÜ"

Aziz İstanbullulara soruyorum. CHP'nin kontrolünü eline alabilmek için 50 günde 200 toplantı yaptığını söyleyen İBB Başkanı, 50 günde İstanbul için toplantı yapmış mıdır? Kendisi tatildeydi, daha yeni döndü. Ortalama her hafta 500'e yakın dosya görüştüğümüz Meclis toplantılarımıza lütfedip 1 gün katılmadı ama CHP için 200 toplantı yapabiliyor.