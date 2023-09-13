×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

İBB adına açılan sahte siteyle milyonlarca liralık vurgun yaptılar

Güncelleme Tarihi:

#İstanbul Büyükşehir Belediyesi#İBB#Dolandırıcılık
İBB adına açılan sahte siteyle milyonlarca liralık vurgun yaptılar
Oluşturulma Tarihi: Eylül 13, 2023 11:41

İstanbul Büyükşehir Belediyesi adına sahte internet sitesi açarak servis taşımacılığı yapmak isteyenlere sahte plaka satan şebekeye operasyon düzenlendi. 8 ilde eş zamanlı olarak yapılan operasyonda 19 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin belediyeyi 110 milyon lira zarara uğrattığı, bu yöntemle ise 12 milyon lira elde ettikleri ortaya çıktı.

Haberin Devamı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Sahtecilik ve Dolandırıcılık Suçları Bürosu koordinesinde yürütülen “Nitelikli Dolandırıcılık" ve “Resmi Belgede Sahtecilik" soruşturması kapsamında, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sahte servis plakası üreten ve satan kişiler olduğunu belirledi. Ekipler konuyla ilgili yaptıkları incelemelerde bazı kişilerin İstanbul Büyükşehir Belediyesi adına sahte bir internet sitesi açarak buradan servis taşımacılığı yapmak isteyen kişilere web sitesi bağlantısı attıkları, bu bağlantılar sayesinde güven kazandıklarını belirledi.

İBB adına açılan sahte siteyle milyonlarca liralık vurgun yaptılar

Şüphelilerin açtıkları sahte internet sitesi ve sahte karekodlarla noterleri de yanılttıkları, sahte servis plakalarını yetkisiz kişiler adına noterde tescil ettirdikleri böylece sahte üretilen plakaların hileli yöntemle kamu kurumu nezdinde resmiyete kavuşturulduğu saptandı. Bu şekilde toplam 37 sahte plaka kullanan servisin taşımacılık yaptığı, şüphelilerin bu yöntemle güncel enflasyon değerleriyle yaklaşık 12 milyon elde ettikleri öğrenildi. Belediyeye ödenmesi gereken paranın şüphelilerin eline geçmesiyle de yaklaşık 110 milyon lira kamu zararı oluştuğu, sahte plakayla taşımacılık yapan kişilerin fahiş fiyat uygulamalarıyla vatandaşları da mağdur ettikleri tespit edildi.

Haberin Devamı

Ekipler çalışmalarının ardından şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. İstanbul merkez olmak üzere Adana, Kayseri, Yozgat, Rize, Kastamonu, Sivas ve Antalya’da eş zamanlı olarak yapılan operasyonda 19 şüpheli yakalandı. 3 şüphelinin benzer suçlardan cezaevinde olduğu, 1 şüphelinin ise yurt dışında olduğu belirlendi. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor. 

Haberle ilgili daha fazlası:
#İstanbul Büyükşehir Belediyesi#İBB#Dolandırıcılık

BAKMADAN GEÇME!